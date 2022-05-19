拜登動用國防生產法　應對美國嬰兒奶粉荒

美國最近爆發嬰幼兒奶粉荒，總統拜登（Joe Biden）5月18日動用《國防生產法》（Defense Production Act），加快當地奶粉生產，以及批准從海外進口解決燃眉之急。



美聯社報道，根據《國防生產法》，拜登要求奶粉配方供應商先向有關奶類製品公司交付產品，務求避免在生產時出現樽頸情況。他同時授權國防部徵用商用飛機，從外國進口符合聯邦政府標準的奶粉供應。

拜登同日去信衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）和農業部，指示對方與國防部合作，在下週尋找海外合標準的奶粉，再由國防部包機迅速將產品運送到美國，形容此舉可以作為增加生產的橋樑。

美國的嬰幼兒奶粉荒在2月發生，當地發生4宗嬰幼兒使用雅培（Abbott Nutrition）配方奶粉後致病個案後，該公司宣布自願回收產品，導致全國各地超級市場及商店的奶粉貨架都空空如也，憂心的家長需要用盡方法尋找合適的奶粉。

當地衛生部門16日與雅培達成協議，在改善密歇根州（Michigan）廠房的生產安全守則和程序後重開生產線，預計需時最快8至10週才恢復供應。