烏克蘭．持續更新｜美國參議院大比數通過400億美元援助烏國法案

俄烏戰事在5月20日踏入第86天。聯合國數據顯示，截至5月17日午夜，戰爭中已有3,778名平民喪生、傷者人數4,186人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・拜登在白宮會見到訪的芬蘭總統尼尼斯托與瑞典首相安德松，他表示兩國符合加入北約的所有條件。

・土耳其總統埃爾多安重申土方反對芬蘭與瑞典加入北約，外長恰武什奧盧則在與美國國務卿布林肯會面後表示，土耳其的關切應要得到解決。

・芬蘭總理馬林稱北約未計劃在芬蘭部署核武器或永久基地。

・澤連斯基稱烏俄兩國談判後，同意在亞速鋼鐵廠停火兩天，其中首批撤離人士會於19日早上抵達扎波羅熱。

5月20日最新消息

0242 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與英國外相卓慧思（Liz Truss）通話，討論解封烏克蘭糧食出口問題，他指俄羅斯不但需要為殺害、虐待及強姦烏克蘭人完全負上責任，同時為導致包括非洲在內全球各地的饑荒負責。

0144 繼早前美俄防長之後，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）亦與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話，討論多項安全相關議題，並同意保持溝通渠道暢通。

0128 美國參議院以86票贊成、11票反對，通過400億美元援助烏克蘭法案，待總統拜登簽署後正式生效。參議院多數黨領導舒默（Chuck Schumer）在表決前表示，美國國會將維持與烏克蘭民眾站在同一陣線的承諾，並提到這筆大款項涵蓋軍事、經濟及人道援助，可為當地民眾解決大部分需要。

0000 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）訪問華盛頓時表示，赫爾辛基方面一直與土耳其保持廣闊而友好的雙邊關係。作為北約盟友，芬蘭承諾保障土耳其安全，對方都會一樣。他強調當局認為看待恐怖主義，而且譴責一切形式的恐怖主義，芬蘭當局亦活躍地打擊有關問題。

尼尼斯批指，芬蘭以開放及有效益的態度與土耳其討論，解決對方就芬蘭加入北約的憂慮。

圖為美國總統拜登（中）2022年5月19日在白宮會見芬蘭總統尼尼斯托（左）與瑞典首相安德松（右）（AP）

回顧5月19日時局：