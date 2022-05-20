烏克蘭．持續更新｜黑海港口被封普京拒解除　美卿：俄以糧食要脅

俄烏戰事在5月20日踏入第86天。聯合國數據顯示，截至5月17日午夜，戰爭中已有3,778名平民喪生、傷者人數4,186人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭總統尼尼斯托與瑞典首相安德松訪美，拜登19日在白宮會見他們，表支持兩國申入北約，稱它們符合所有條件。土耳其總理埃爾多安同日重申將反對。

・美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫在俄烏開戰以來首次通電話。

・美國參議院以86票贊成、11票反對，通過400億美元援助烏克蘭法案，總統拜登料在訪亞之行途中簽署，令它正式生效。

・俄羅斯總統普京稱除非撤銷制裁一事獲得考慮，不會重開黑海港口以讓糧食運出。美國國務卿布林肯指責俄羅斯將世界各地數百萬人的糧食扣為人質。

5月20日最新消息

1311 俄外交部對衛星通訊社稱，一些非洲國家向莫斯科請求供應肥料和糧食的援助。

1308 俄羅斯出口中心副總裁格奧爾吉耶夫斯基稱，儘管全球關係困難重重，俄羅斯與印度、伊朗、阿塞拜疆和哈薩克斯坦的貿易額以驚人速度增長。格奧爾吉耶夫斯基在第八屆國際經濟峰會「俄羅斯-伊斯蘭世界：KAZANSUMMIT 2022」的會議「國際南北運輸走廊的貿易、物流、投資——新世界的新機遇和前景」上稱：「看到與國際南北運輸走廊沿線的主要貿易國家的良好貿易數據，有理由利用時局並吸引相關國家監管部門消除影響這一物流路線獨特優勢的阻礙。」

1306 日本自5月20日起禁止向俄羅斯出口高科技產品，諸如量子計算機、3D打印機、電子顯微鏡等設備。由於烏克蘭局勢，日本政府作為其中一項對俄羅斯的制裁措施，上週作出了相關決定。制裁清單總共包含14類商品和設備。

1305 俄太平洋艦隊發布消息稱，艦隊艦艇編隊從海參崴出發入海遂行在亞太地區的任務。消息稱：「由『沙波什尼科夫元帥』號護衛艦，『響亮』號、『完美』號、『轟鳴』號和『俄聯邦英雄阿爾達爾・齊堅扎波夫』號護衛艦以及保障船隻組成的太平洋艦隊艦艇編隊出發入海遂行在亞太地區下達的任務。」

1200 俄羅斯總統普京稱除非撤銷制裁一事獲得考慮，不會重開黑海港口以讓糧食運出。

1123 烏克蘭官員稱，俄軍對頓涅茨克巴赫穆特（Bakhmut）加緊攻擊，當地時烏軍一個重要的軍事中心。

1118 俄羅斯國防部表示，自16日以來，已有1,700多名烏克蘭士兵在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠投降。據報道，還有數百人仍在工廠園區內。

1031 美國國防部5月19日說，美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）通電話，這是俄烏開戰以來兩人首次交談。

米利的發言人說：「兩國軍方首長就他們關切的幾個安全相關問題進行討論，並同意保持溝通渠道暢通。」

0917 英國外交大臣卓慧思接受意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時，稱不同意法國總統馬克龍關於有必要給予俄羅斯擺脫烏克蘭危機途徑的想法。她在回答對有關美英旨在更替俄羅斯現政權的現有看法的評論時說：「我們未在尋求政權更替。但我們應確信俄羅斯不再能夠進行此類侵略行為。」

0800 莫斯科一位消息人士對烏克蘭駐德國大使呼籲恢復諾曼第模式發表評論。他對衛星通訊社表示，諾曼第模式以及烏克蘭聯絡小組已經不復存在。他稱諾曼第模式是用來解決烏克蘭東部的內部衝突的，已經被基輔打亂。

烏克蘭問題「諾曼第模式」會談始於2014年6月。當時德國、俄羅斯、烏克蘭和法國領導人在慶祝諾曼第登陸70周年時首次討論頓巴斯衝突調節問題。「諾曼第模式」上一次峰會於2019年12月9日在巴黎舉行。

0703 聯合國開發計劃署（UNDP）警告，如果俄烏戰爭持續至今年底，烏克蘭的貧窮率可能由戰前的2.5%，急增至90%，而且當地過去18年發展所得可能隨時蒸發。

0650 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在Twitter發文，稱已經授權向烏克蘭額外提供1億美元軍事援助，包括軍械、設備及彈藥，以加強基輔方面抵抗俄羅斯無意義的戰爭。

0646 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟正研究如何將俄羅斯寡頭被凍結的資產用於烏克蘭重建經費上。

0551 烏克蘭總統澤連斯基發表每日講話，指東部頓巴斯地區遭俄軍完全破壞，他批評俄羅斯無恥地轟炸當地，形容頓巴斯的情況猶如地獄。

0445 路透社取得一份起草文件顯示，七國集團（G7）財長同意在未來數月向烏克蘭提供184億美元援助。

0330 荷蘭首相呂特（Mark Rutte）與到訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面後表示，兩國目前沒計劃向烏克蘭供應超過12台榴彈炮（howitzer），呂特強調這批武器並非用於即時派上用場，而是在較後時間的戰鬥中使用，認為烏克蘭士兵接受適當訓練才是重要。

根據協議，荷蘭及德國分別向烏克蘭供應5及7台榴彈炮。

0242 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與英國外相卓慧思（Liz Truss）通話，討論解封烏克蘭糧食出口問題，他指俄羅斯不但需要為殺害、虐待及強姦烏克蘭人完全負上責任，同時為導致包括非洲在內全球各地的饑荒負責。

0144 繼早前美俄防長之後，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）亦與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話，討論多項安全相關議題，並同意保持溝通渠道暢通。

0128 美國參議院以86票贊成、11票反對，通過400億美元援助烏克蘭法案，待總統拜登簽署後正式生效。參議院多數黨領導舒默（Chuck Schumer）在表決前表示，美國國會將維持與烏克蘭民眾站在同一陣線的承諾，並提到這筆大款項涵蓋軍事、經濟及人道援助，可為當地民眾解決大部分需要。

0000 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）訪問華盛頓時表示，赫爾辛基方面一直與土耳其保持廣闊而友好的雙邊關係。作為北約盟友，芬蘭承諾保障土耳其安全，對方都會一樣。他強調當局認為看待恐怖主義，而且譴責一切形式的恐怖主義，芬蘭當局亦活躍地打擊有關問題。

尼尼斯批指，芬蘭以開放及有效益的態度與土耳其討論，解決對方就芬蘭加入北約的憂慮。

圖為美國總統拜登（中）2022年5月19日在白宮會見芬蘭總統尼尼斯托（左）與瑞典首相安德松（右）（AP）

回顧5月19日時局：