美媒：一艘掛有香港區旗三體船懷疑在也門海域遇襲

美國傳媒5月19日引述消息報道，一艘由著名法國航海家普蓬（Philippe Poupon）擁有、掛上香港區旗的三體船在中東國家也門（Yemen）對開海域懷疑遇襲，但估計已經成功脫險。



美聯社報道，根據英軍轄下的英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）資料顯示，一艘船隻在也門港口城市荷台達（Hodeida）以南34海里水域遇襲。

海洋情報公司Dryad Global消息指，肇事船隻為三體船Lakota（船隻編號HK-3560），當時有三隻小艇接近Lakota，艇上的武裝份子手持榴彈炮，多次企圖登船，不過Lakota似乎已擺脫對方，駛入國際水域。

UKMTO Warning 001/May/2022



Category: ATTACK



Description: UKMTO has recieved a report of an attack on a vessel in position 1419N 04242E (34 NM South of Hodeida). Investigations are ongoing.https://t.co/kK6Ww3UfZl#MarSec #Maritime Security pic.twitter.com/nYNrtB2IpK — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) May 19, 2022

從船隻航行數據網站MarineTraffic.com的衛星追蹤數據顯示，Lakota位於也門哈尼什群島（Hanish Islands）與非洲厄立特里亞（Eritrea）之間的紅海地區。

Dryad Global提到，紅海是主要國際航道，惟Lakota卻沒有開啟自動識別系統，形容此舉奇怪。

Lakota在1990年落成，原名Pierre 1er，全長19米，最多可容納5名船員，已故美國富商及探險家福塞特（Steve Fossett）1993年購入後將它改名為Lakota。它曾經在多個賽事中勝出，並在今年初由普蓬以25萬歐元購入。普蓬早前表示計劃駕駛Lakota參與朗姆之路（Route du Rhum）帆船賽。

船隻追蹤數據指出，Lakota在2月離開菲律賓，5月15日駛至非洲東部國家吉布提（Djibouti）。目前未知事發時船隻由誰駕駛，美國駐中東第五艦隊表示已經得知事件，歐盟海軍則正嘗試與Lakota聯絡。

圖為也門胡塞武裝出動飛彈及無人機在2022年3月26日攻擊沙特阿拉伯位於吉達（Jiddah）的油庫，現場火光熊熊。事件發生在吉達週末舉行F1方程式賽車前夕，當局稱賽事如期舉行。（AP）

目前未知武裝份子的身份，不過也門內戰持續，親伊朗的胡塞武裝（Houthis）曾經在1月佔領一艘阿聯酋貨輪，指該船運送武器，沙特聯軍則稱船上貨物是解體的醫療物資。雙方最終在4月達成協議，釋放船上印度籍船員。