烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：已經「完全解放」亞速鋼鐵廠

俄烏戰事在5月21日踏入第87天。聯合國數據顯示，截至5月19日午夜，戰爭中已有3,838名平民喪生、傷者人數4,351人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯宣布已完全控制位於烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。烏克蘭已證實有關消息。

・美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫在俄烏開戰以來首次通電話。

・美國參議院以86票贊成、11票反對，通過400億美元（約3139億港元）援助烏克蘭法案，總統拜登料在訪亞之行途中簽署，令它正式生效。

5月21日最新消息

0857 英媒引述德國防部發言人當地時間20日宣布，國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在與烏防長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）對談後同意，6月運送15輛「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）到烏克蘭。

0859 匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）表示，如果來自俄羅斯的天然氣供應中斷，匈牙利的經濟將會崩潰。

0900 英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在接受《每日電訊報》採訪時表示，英國正在和其他北約成員國討論向摩爾多瓦（Moldova）供應武器的可能性。

她說，這一措施旨在保護摩爾多瓦免受所謂「俄羅斯入侵威脅」。

卓慧思說：「我希望看到摩爾多瓦按照北約的標準武裝。這就是我們與盟國的討論。」

0539 澤連斯基在每日講話中提出三個重點，包括烏克蘭會一直戰鬥，直到將侵略者逐出領土，並保障當地安全為止；在烏克蘭及國際法庭起訴所有俄羅斯戰犯；與各方合作，確保俄羅斯為烏克蘭損失的一切作出賠償。

0438 澤連斯基指烏克蘭軍方已向亞速鋼鐵廠的守軍發出明確訊號，要求他們離開當地保住性命。

0433 俄羅斯司法部宣布將國際象棋棋王卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）及流亡倫敦的富商霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）列為外國代理人，兩人都是當地著名反對派人士，莫斯科方面指他們獲烏克蘭資助。

0256俄羅斯稱已經完全控制馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，指廠內再有531人投降，令總數增至2,439人。

0240 ATP世界巡迴賽宣布，全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）禁止俄羅斯及白羅斯球手參加今屆溫布頓網球賽的決定是違反ATP的成立原則，因此決定不將今屆溫網列入計分賽事。

0204 梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面時重申，羅馬教廷有意促成烏俄兩國進行真誠的談判，希望達成一個公平而永久的和平方案。

0139 七國集團（G7）財長同意向烏克蘭提供198億美元經濟援助，有關款項主要用於協助烏克蘭政府維持基本運作，並與其他軍事及人道援助分開。

0018 德國與卡塔爾簽署能源合作協議，後者可能在2024年開始向德國供應液化天然氣，亦令德國減低對俄羅斯能源的依賴。

0014 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）證實，由於芬蘭沒有按照俄羅斯4月提出以盧布支付款項的要求，因此從21日開始暫停向芬蘭供應天然氣。

0000 烏克蘭總統澤連斯基表示，希望重建 An-225 Mriya（夢想）運輸機，以紀念所有在這場戰爭中陣亡的烏克蘭機師。An-225本來是全球最大的飛機，在新冠肺炎初期用於為全球運送醫療物資，惟俄羅斯入侵烏克蘭不久，它在首都基輔附近的機場被炸毀。

報道指，預計興建另一架An-225將花費8億美元。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月20日時局：