烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：已「完全解放」亞速鋼鐵廠

俄烏戰事在5月21日踏入第87天。聯合國數據顯示，截至5月19日午夜，戰爭中已有3,838名平民喪生、傷者人數4,351人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫在俄烏開戰以來首次通電話。

・美國參議院以86票贊成、11票反對，通過400億美元（約3139億港元）援助烏克蘭法案，總統拜登料在訪亞之行途中簽署，令它正式生效。

・俄羅斯總統普京稱除非撤銷制裁一事獲得考慮，不會重開黑海港口以讓糧食運出。美國國務卿布林肯指責俄羅斯將世界各地數百萬人的糧食扣為人質。

5月21日最新消息

0256 俄羅斯稱已經完全控制馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

0240 ATP世界巡迴賽宣布，全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）禁止俄羅斯及白羅斯球手參加今屆溫布頓網球賽的決定是違反ATP的成立原則，因此決定不將今屆溫網列入計分賽事。

0204 梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面時重申，羅馬教廷有意促成烏俄兩國進行真誠的談判，希望達成一個公平而永久的和平方案。

0139 七國集團（G7）財長同意向烏克蘭提供198億美元經濟援助，有關款項主要用於協助烏克蘭政府維持基本運作，並與其他軍事及人道援助分開。

0018 德國與卡塔爾簽署能源合作協議，後者可能在2024年開始向德國供應液化天然氣，亦令德國減低對俄羅斯能源的依賴。

0014 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）證實，由於芬蘭沒有按照俄羅斯4月提出以盧布支付款項的要求，因此從21日開始暫停向芬蘭供應天然氣。

0000 烏克蘭總統澤連斯基表示，希望重建 An-225 Mriya（夢想）運輸機，以紀念所有在這場戰爭中陣亡的烏克蘭機師。An-225本來是全球最大的飛機，在新冠肺炎初期用於為全球運送醫療物資，惟俄羅斯入侵烏克蘭不久，它在首都基輔附近的機場被炸毀。

報道指，預計興建另一架An-225將花費8億美元。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月20日時局：