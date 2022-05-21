誰需打第四針疫苗？多國聚焦低免疫力者　美倡年輕者等新一代疫苗

新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩但未完結，香港政府5月21日宣布，未曾受感染的18至59歲人士，若有較高暴露風險或個人需要，可以接種第四針疫苗。關於「誰需要打第四針」的議題在各地也掀起討論，多國聚焦免疫力低群組，也有地方如美國認為非高風險的較年輕者可以等待新一代疫苗面世再接種。



據《衛報》報道，大部份國家包括美國、智利、英國、澳洲等，都主力是安排免疫力較低者接種第四針。

以色列早在1月起安排高風險者如醫護人員、60歲或以上長者、免疫力低者打第四針。當地政府顧問小組當時也建議讓所有成年人接種第四針，不過衛生部至今未採納，官方網站仍是建議高風險者接種。當地4月的研究顯示，第四針有助高風險者在短期內抵抗變種Omicron。

巴西新冠肺炎疫情：圖為2022年1月17日，巴西聖保羅一名兒童接種新冠疫苗。（Getty）

美國：可等新一代疫苗

美國目前讓50歲或以上、或年滿12歲而免疫力低者在接種第三針的4個月之後可接種第四針。據彭博社報道，美國疾病控制和預防中心（CDC）認為大部份50歲以下的美國人可以選擇等待新一代疫苗才接種第四針。

新西蘭政府同樣是建議高風險者可接種第四針疫苗，指大部份人在第三針後也得到好的保護。

加拿大魁北克（Quebec）5月初起讓所有成年人可以預約打第四針，官方建議住安老院、免疫力低或80歲以上者接種第四針，至於非高風險者則自行決定。

新加坡讓60歲或以上者可以在接種第三針的5個月之後直接去疫苗中心接種第四針，年滿12歲且在醫療上較高風險者，可以在取得主診醫生的轉介信下接種第4針，這些包括患有心、肺、腎、肝和其他器官系統慢性疾病的人。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年5月3日，美國紐約市醫護人員在流動檢測站為民眾進行新冠病毒檢測。（Getty）

新一代疫苗何時面世？

據美國廣播公司（ABC）20日報道，美國食品及藥物管理局（FDA）的專家小組將在6月28日開會，檢視疫苗公司測試新一代疫苗的數據，管理局之後將決定疫苗公司採用哪款疫苗，聯邦監管人員預計將在7月初決定新款疫苗的設計，此將讓疫苗公司能夠在今年秋季與冬季開始生產工作。

美國政府將考慮新疫苗如何可為民眾提供最長時間的高水平保護，因認為未來每幾個月就要接種加強劑並不實際，且到了下半年天氣轉冷時或會有新一波疫情。