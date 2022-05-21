澳洲大選投票結束　澳媒預測在野工黨勝出　阿爾巴內塞有望執政

澳洲國會大選投票在香港時間下午4時結束，點票工作仍在繼續，不過當地三大電視台發表的預測結果，均顯示在野工黨擊敗總理莫里森（Scott Morrison）領導的執政聯盟，澳洲廣播公司（ABC）指，預測工黨將籌組新政府，工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）有望成為新總理。



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雖然是次提早投票票數多，一個新法例容許澳洲選舉委員會（ACE）提早開始將選票排序，即在當地時間下午4時（香港時間下午2時）開始進行。這樣他們便能在香港時間下午4時開始進行排序和點票。

《衛報》引述ACE稱，所有今日投的票，都會在今晚點算。大部份提早投票的選票，亦在今晚點算（但有大量這一種票的點票結果，在今晚稍後時間之前都不會出爐）。所有點算過程都會在澳洲時間午夜停止。此外，有270萬郵寄選票都不會在今晚點算。

澳洲廣播公司的首席選舉分析稱格林（Anthony Green）稱，在新法實行後，希望選舉結果出爐得不會像2016年及2019年那麼晚。

他稱，ACE會在香港時間下午4時後開始發布結果。通常是全澳公布選舉結果第一人的格林將監察數據，並據此公布誰勝誰負。

澳洲大選：圖為2022年5月21日，悉尼一個票站的義工站在票站外，等候現任總理莫里森前來。（AP）

何時有結果須視乎票數有多接近而定，格林稱料在香港時間下午5時30分對情況有較好的了解：「來到（當地時間）下午7時30分，你將知道哪一方會勝出，或你會知道否需再等多一會。」

他稱，如選前民調也反映選舉結果，而工黨的支持度真如選前民調所指有53%，大家會在較早的時間看到趨勢，否認人們便須等多一會了。

在澳洲的選舉中，選前民調未能反映真實投票結果的情況已發生不止一次，例如上一次大選。

澳洲大選：圖為澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞2022年5月21日到悉尼一票站投票後離場，他抱着愛犬Toto，而且看來神情輕鬆。（AP）

選前民調顯示，在野工黨支持度雖領先總理莫里森（Scott Morrison）率領的自由黨及國家黨聯盟，但工黨的領先優勢下降1個百分點。

《澳洲人報》在投票日當天發布Newspoll的民調結果顯示，在兩黨擇一的情況下，工黨以53%支持度，領先執政聯盟的47%。

多個民調顯示，工黨有可能是些微之優勢勝出。不過在2019年的大選中，莫里森支持度低迷，最終「爆冷」獲勝。故此兩黨都不願就勝算發表評論。

是次大選眾議院全部151個議席以及參議院76席中的40席改選。在眾議院贏得多數席次，即逾76席者，將有權籌組新政府。

爭取連任的莫里森及工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）都在投票日於悉尼投票。

莫里森稱澳洲民眾正為他們的未來做出重要抉擇，又稱國家需懂得理財、推動經濟發展及處理國家安全利益的領導人。阿爾巴尼斯則稱，澳洲民眾希望改變。他稱在選後團結國家。