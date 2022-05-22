烏克蘭・持續更新｜烏軍在盧甘斯克最後據點　俄軍加強攻勢

俄烏戰事在5月22日踏入第88天。聯合國數據顯示，截至5月19日午夜，戰爭中已有3,838名平民喪生、傷者人數4,351人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯宣布已完全控制位於烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。俄羅斯稱最後一批廠內烏軍已投降，如果是真的話，這是俄軍象徵式的勝利。不過外媒未能獨立確認有關消息。

・烏軍稱俄軍繼續阻止民眾從俄控的赫爾松州撤出。

・美國參議院已通過400億美元（約3139億港元）援助烏克蘭法案，拜登在亞洲之行期間於21日簽署，使之生效。

5月22日最新消息

1406 一俄羅斯談判代表表示，莫斯科將考慮用烏克蘭戰俘換取與親俄政治領袖兼富商梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。不過這位代表沒有具體說明考慮交換的囚犯人數。

1405 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭準備以馬里烏波爾亞速鋼鐵廠投降的烏克蘭軍人，換取俄羅斯囚犯。

1403 俄軍加強在烏克蘭東南部城市北頓涅斯克（Severodonetsk）的攻擊，當地是烏軍在盧甘斯克最後一個據點。

1400 半島電視台引述一名烏克蘭分離主義領袖稱，近2500從亞速鋼鐵廠撤出的烏克已成為囚犯，他們當中有78名是女性，全部人都想面臨審判。

0825 據波蘭總統府發布消息，總統杜達目前正在烏克蘭，當天會在烏克蘭最高拉達（議會）發表演講。總統府稱，杜達是俄烏衝突爆發後首位在烏克蘭最高拉達發表演講的外國元首。

0616 澤連斯基向烏克蘭傳媒表示，預計當地可能會有更多血腥戰鬥，強調只有外交才可真正結束戰爭。對於俄軍目前的形勢，他認為對方在克里米亞及頓巴斯地區所獲得的勝利只屬臨時性質，最終這些地方都會重回烏克蘭控制。

0530 俄羅斯談判團隊指，莫斯科方面考慮以亞速鋼鐵廠的投降軍人，與烏克蘭交換當地親俄政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。

0520 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）接受路透社訪問時表示，排除與俄羅斯停戰的可能，並稱基輔方面不會接受任何割讓領土的協議。他認為俄羅斯在結束停火後，只會加強攻勢。

0407 俄羅斯公布禁止963名美國人入境名單之中，除了總統拜登父子外，榜上有名的包括Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、夢工場（DreamWorks）行政總監Jeffrey Katzenberg、CNN國際安全編輯、前《衛報》駐莫斯科特派員沃爾什（Nick Paton Walsh）、金像級老牌影星摩根費曼（Morgan Freeman）等。其中摩根費曼曾在2017年為一套關於調查俄羅斯的宣傳片擔任旁白。

另外該禁足名單亦包括多名已離世政治人物，例如共和黨就任參議員時期最長的麥凱恩（John McCain）等。

0340 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與土耳其總統埃爾多安通話，後者表示安卡拉支持北約的門戶開放政策，但強調瑞典及芬蘭需要合作打擊恐怖主義等議題，土耳其才會同意該兩國加入。

0143 葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。科斯塔重申葡萄牙會繼續支持烏克蘭，他在早前表示里斯本方面同意向烏克蘭提供2.5億歐元財政援助。

澤連斯基則重申希望烏克蘭可以成為歐盟其中一個正式成員國。

0000 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話，重申芬蘭加入北約後，會與土耳其互相保障對方安全，兩國關係因此可以加強。他強調芬蘭譴責一切形式的恐怖主義，雙方亦會繼續保持密切對話。

圖為2022年5月20日，一名俄軍在卡霍夫卡水力發電廠的機房站崗。這個水力發電廠位於烏克蘭赫爾松州（Kherson ）的第聶伯河（Dnieper River）。赫爾松州位於烏克蘭南部。（AP）

回顧5月21日時局：