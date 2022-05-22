王毅：美國「印太戰略」必然是一個失敗的戰略

2022年5月22日，中國國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）在會談後共同會見記者。



針對記者問及美國正在大力推銷旨在圍堵中國的所謂「印太戰略」，王毅表示，美國的「印太戰略」正在引發國際上尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。因為這個所謂「戰略」的馬腳已經露出來了，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭。可謂司馬昭之心，路人皆知。

王毅說，美國炮製出來的「印太戰略」打着「自由開放」旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」；聲稱要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美霸權的「馬前卒」。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。事實將證明，所謂「印太戰略」本質上就是一個製造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。本地區的人民要正告美方，早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。

美國總統拜登5月20日至24日出訪亞洲，是為其上任來首次。他22日轉往日本訪問，24日出席日、美和澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）首腦會議——推進新版印太戰略，正式啟動「印太經濟架構」（IPEF）。