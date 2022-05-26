日本6月10日起恢復接待外國旅行團　香港列「藍色名單」免隔離

日本政府5月26日公布，將自6月10日起恢復接受外國遊客入境，初期對象限定為有導遊陪同的旅行團。當地政府把各地區根據感染風險高低分為藍、黃、紅的組別名單，根據名單顯示，香港列在低風險組的「藍色名單」，意味旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也可以免除入境後的檢測與隔離。



日本政府自6月1日起會把各國家和地區的感染風險從低到高分為「藍」、「黃」、「紅」3個組別的名單，根據日本政府網站列出的名單顯示，香港、中國大陸、台灣、英國、韓國等地區均列於藍色名單上。

「藍色名單」免入境後檢測隔離

低風險組「藍色名單」一類的旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境時的檢測和隔離。

此意味港人可以免除入境後的檢測和隔離，但要注意的是，根據港府規定，5月1日起所有在過去14天曾在海外地區逗留的人士（包括非香港居民）必須已完成疫苗接種，並持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港，一般而言是指兩劑疫苗。

日本旅遊：圖為2022年3月22日東京櫻花盛開，途人在樹下漫步（Getty）

中風險組「黃色名單」一類則要視乎旅客有否接種3劑合資格疫苗而決定入境的防疫措施，若然已接種3劑疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；若然未能出示疫苗證明，則要在入境時檢測及3天居家隔離。

根據日本政府名單顯示，黃色名單國家包括烏克蘭、埃及、北馬其頓等。

高風險組「紅色名單」一類在入境時要檢測及在指定住宿設施等隔離3天，若然已接種3劑疫苗者，可以居家隔離。據名單顯示，紅色名單國家包括斐濟、阿爾巴尼亞等。

需有出發前檢測證明

根據日本外務省網站，無論來自藍、黃或紅組的地區，入境者都要出示起行前72小時內的新冠病毒PCR檢測證明。