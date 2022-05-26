影帝Kevin Spacey在英國遭起訴4項性侵罪名　將出庭應訊

英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）5月26日證實，起訴美國影星奇雲史柏西（Kevin Spacey）4項性侵犯（sexual assault）罪名，涉及3名疑似受害男子。據英媒報道，這位奧斯卡影帝將現身法庭，他過去一直否認性侵指控。



英媒Metro報道，英國皇家檢控署已授權起訴62歲的奇雲史柏西4項性侵犯罪名，涉及3名男子，檢控署的代表又稱，奇雲史柏西還遭指控導致一名人士在未經同意下參與進入式的性活動，代表稱「這些指控是在審核大都會警察局調查收集的證據後提出」。

該些事件發生於2005年至2013年，首名男子聲稱自己2005年3月曾在倫敦兩次遭受性侵犯，第二名男子稱自己2008年在倫敦遭性侵犯，並被迫違背自己的意願進行性行為，第三名男子稱自己2013年4月在英國格洛斯特郡（Gloucestershire）遭性侵犯。

檢控署的代表指出，針對奇雲史柏西的刑事訴訟正在進行中，他有權獲得公平審判。

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奇雲史柏西自2017年起捲入性醜聞後，已遭踢出Netflix大熱劇《紙牌屋》（House of Cards）主演名單。他過去一直否認性侵指控。