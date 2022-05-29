猴痘｜世衛或列國際關注緊急事件　專家籲勿重蹈新冠肺炎防疫覆轍

猴痘（monkeypox）病例蹤跡現時已蔓延到至少20個國家。英媒5月28日報道，世衛正考慮將猴痘疫情提升為「國際關注公共衛生緊急事件」，意味與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情看齊。



英媒指，有傳染病專家認為，各國政府和世界衛生組織（WHO）不應重複新冠肺炎疫情的早期失誤，即延誤發現病例導致病毒廣泛傳播。

這些專家指出，雖然猴痘不像新冠病毒（SARS-CoV-2）那樣具有傳染性或危險性，但需要提供更明確的指示，例如染病者應如何隔離，以及對應該如何保護具有感染風險的民眾給予更明確建議，並改進檢測和接觸者追踪。

報道又指，世衛正考慮將猴痘傳播提升為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern），與新冠疫情看齊，以助加速研究和提供相關資助來遏制疾病。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，一直在考慮上述情況，但仍未成立針對猴痘傳播的緊急委員會。不過有專家指，世衛不太可能在短時間內做出上述結論，因為猴痘是一種已知傳染病，亦有疫苗這項工具來應對。