美傳擬供烏HIMARS與MLRS是什麼？被指跨越紅線　衝突升級風險大增

俄烏兩軍在烏東頓巴斯激戰，戰情愈趨嚴峻，美國擬對烏加強軍援。美媒稱美國可能向基輔提供HIMARS和M270 MLRS多管火箭炮，它們將裝備M31 GMLRS導彈，有可能下週公布。俄羅斯亦回應稱此舉有可能令危機升溫。



HIMARS簡稱「海馬斯」，全稱為「高機動性多管火箭炮系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）

MLRS可發射一堆火箭炮至數百公里外，這比烏克蘭手上有的任何系統都要遠得多。烏克蘭認為這是可能改變戰果的東西。

HIMARS則是一種更輕型的輪式系統，能發射許多與MLRS同類的彈藥。

MLRS及其輕型版HIMARS射程最遠可達300公里，具體取決於彈藥類型。它們是從機動車輛向陸基目標發射，倘烏克蘭持有它們，將能更容易地打擊俄羅斯的目標。

圖為俄羅斯駐美大使安東諾夫。他曾擔任俄羅斯國防部副部長，圖為他2016年出席新加坡香格里拉論壇。（VCG）

俄衛網28日引述俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，在這個問題上，俄羅斯希望美國的理智佔上風。

他稱這些訊息需要認真核實。他在大使館的Telegram頻道中說：「目前，我們依據的是五角大樓發言人科比（美國防部新聞秘書科比（John Kirby））的聲明，即這一問題沒有最終決定。我們希望理智佔上風，並且華盛頓不會作出如此挑釁的步驟。」

科比27日表示，美國尚未就向烏克蘭供應多管火箭炮系統作出最終決定。

俄大使稱，俄羅斯已通過外交渠道多次告訴美國，史無前例的對烏克蘭武器輸送大大增加了衝突升級的風險。

安東諾夫補充說：「美國人清楚地意識到，他們的行動使和平前景更加遙遠。美國正愈來愈深地捲入烏克蘭危機。這給全球安全帶來了無法預測的後果。」

安東諾夫說，如果供應這種武器，將會出現這些武器被部署到邊境的風險，烏克蘭人將獲得打擊俄羅斯城市的能力。

安東諾夫說：「這種情況對我們來說是不可接受的，不能容許的。我相信，我們的武裝力量將採取必要措施，將烏克蘭軍隊的能力清零。」

圖為2022年4月26日由俄外交部新聞處發放的相片，同日俄羅斯外長拉夫羅夫與訪俄的聯合國秘書長古特雷斯（不在圖中）會面後，於莫斯科出席聯合記者會。（AP）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5月27日表示，西方已經向俄羅斯全面宣戰，他批評到了荒誕無稽的地步，例如是廢除俄羅斯文化及與俄有關的一切事物。他又認為「恐俄症」（Russophobia）將持續很長時間。

據俄羅斯衛星通訊社報道，拉夫羅夫在俄羅斯外交部下屬的俄聯邦主體理事會會議上表示「西方已經對我們，對整個俄羅斯宣布一場全面戰爭。現在關於這一點已經無人隱瞞。」

在27日有關美國對烏加強軍援的消息發布後，俄羅斯電視台俄羅斯一台（Rossiya 1）知名電視主持人、政治評論員斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）回應稱，美國倘真的向烏克蘭供應MLRS，這顯然跨越紅線。她稱這是試圖激起俄羅斯非常嚴厲的回應。她並非代表俄官方講話，但其言論往往反映官方想法。