英媒：擔任普京顧問20年　葉利欽女婿尤馬舍夫辭職

英媒5月30日引述兩名知情人士稱，俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin）的女婿尤馬舍夫（Valentin Yumashev）已辭去總統顧問的職務。外界暫未清楚其辭職原因。英媒稱，尤馬舍夫的辭職，象徵普京政府與葉利欽時期僅餘的少數連切斷。



兩名熟悉尤馬舍夫想法的消息人士對英媒說，他在4月辭職。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）未有即時回應英媒置評的要求。尤馬舍夫也是。

尤馬舍夫2002年娶葉利欽之女塔季揚娜（Tatyana）為妻。

尤馬舍夫在葉利欽時期擔任總統顧問，亦曾任總統辦公廳主任。報道內文稱，他在普京政府擔任總統顧問但無支薪，在普京的決策上亦並非扮演重要的角色。

葉利欽1991至1999年擔任俄羅斯總統，在1999年12月31日將踏入2000年的數小時前，他突然辭職，時任總理的普京受命成為代理總統。在普京在2000年首次當選總統後，他再次出任總統顧問。

另一名從葉利欽時期到普京時期效力俄羅斯政府的經濟改革老臣、有俄羅斯「私有化之父」之稱的丘拜斯（Anatoly Chubais），在3月辭任克里姆林宮特使。傳聞他因反對俄羅斯入侵烏克蘭求去。