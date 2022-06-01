派對門｜跨越「54」門檻在即　約翰遜去留還看「180」這數字

英國首相約翰遜（Boris Johnson）「派對門」事件持續發酵，黨內反對首相的議員人數，或已接近「54」啟動不信任動議門檻的數字。那下一個數字「180」將會成為關鍵。



英國國會下議院正休會至6月6日，若保守黨內有15%議員去信1922委員會主席便能觸發不信任動議，而發動程序的議員人數門檻為54人。隨着「派對門」報告出爐讓事件快速發酵，英國媒體日前報道，54的門檻數字或已接近甚至超過，可啟動不信任動議。

一如文翠珊（Theresa May）在2018年12月所面對的一樣，保守黨議員可透過不記名投票，以確認對約翰遜的信任或否。以國會359名保守黨議員計算，達成過半即180張不信任票的數字，約翰遜將被踢出局。

圖為5月25日，約翰遜在國會面對議員質詢。（AP）

理論上，約翰遜應該會有一個強大的優勢，據英國智庫政府研究所（Institute for Government）計算，下議院有80名保守黨議員是約翰遜政府內的部長官員，47人是首席秘書或下議院的部長官員助手，還有20人是世界各地的貿易特使，可以預期他們會無條件支持約翰遜。

不過，因不信任投票無須記名，方便了政府內部不滿約翰遜的議員倒戈投票，他們不用擔憂失敗後會被秋後算帳。英國《衛報》報道引述後座一名批評約翰遜的議員表示：「這會是一次不記名投票，我不認為所有政府人員都投票給他。」

另一位國會議員表示：「有些人自己不會寫信，但當他們拿到投票時，會有一個更直接選擇，這問題是二元的，你會想約翰遜繼續領導保守黨參加下屆大選嗎？」