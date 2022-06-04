猴痘｜病毒可能已傳播一段時間　在動物間隱藏起來數年

猴痘病毒持續擴散，在歐美國家已發現超過640例，有最新研究指出，猴痘病毒的源頭不只一個，意味病毒可能在歐美地區正在流傳一段時間已未被發現。



美國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）透過基因排序顯示，正在傳播的猴痘病例似乎與2017至2019年在新加坡、以色列、尼日利亞和英國的一次爆發有關聯。

在美國情況也類似，美國疾病管制與預防中心（CDC）在6月3日指出，經採集在美國出現的猴痘病例樣本中，發現大部分與正在歐洲爆發的病毒有關，但最少有兩例明顯不同。這兩例的病毒樣本更像是來自2021年，一名受感染的旅客前往德州時發現的病例。

圖為2003年，電子顯微鏡下的猴痘病毒顆粒。（AP）

CDC指出大部分的病例可追溯至與最近在歐洲的同性戀派對患者有關，但仍有病例完全沒有聯繫，也不知是如何感染。

美國洛杉磯加利福尼亞大學，菲爾丁公共衛生學院（UCLA Fielding School of Public Health）流行病學教授里莫因（Anne Rimoin）指出，過去猴痘之所以容易控制，是因為被感染的人與感染他們的動物相距並不遠。但若猴痘在動物之間傳播，那病毒可以在未來再一次感染接觸牠們的人類。

猴痘過去相隔數年會在非洲以外地方發生小型爆發，但規模細小且很快受控。研究表明病毒可能自當年一直在傳播，只是沒有人發現，病毒可能隱藏在歐美野生的動物群中。

猴痘雖然帶有「猴」字，但主要傳播媒介實質是囓齒動物，例如松鼠。病毒會攻擊並感染皮膚細胞，引發免疫反應並做成發炎起疹，而這也是為何出現疱疹。疱疹會伴隨病情好轉結痂脫落，惟有機會留下永久疤痕。