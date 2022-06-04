美國俄亥俄州將允許老師培訓24小時後攜槍入校　部份教員感不安

美國俄亥俄州（Ohio）一個新法案將允許教師在完成24小時培訓後可攜槍入校園，支持者認為有助應對校園槍擊案，但也有美媒6月3日報道，部份教師對此感到不安。



有關法案6月1日已在共和黨控制的俄亥俄州議會通過，州長德溫（Mike DeWine）表明他將簽署把法案正式成為法律。若然成事，當地教師將只需要完成24小時培訓，就可以攜槍入校，而不像過去要完成逾700小時課程。

法案推動者主張新措施將可在校園槍擊案發生時，學校職員能在警察趕到前先對付武裝的攻擊者，以此減少傷亡。但俄亥俄州教育協會（Ohio Education Association，暫譯）與俄亥俄州教師聯合會（Ohio Federation of Teachers，暫譯）則發表聯合聲明，指新法案太趕急與太冒險。

美國廣播公司（ABC）報道，部份教師對新法案獲通過感沮喪，任教7年級的英文老師穆爾（Tate Moore）表示，他不認為阻止一名槍手是老師的工作，「似乎有更多的東西放到我們身上...... 但我不確定老師還能接受多少」，他更擔心教師在學校攜槍會帶來「意外後果」，可能會發生一些不好的事情。