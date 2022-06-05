加拿大警方臥底課程曝光　內容涉及性虐待　學員難忍憤而舉報

撰文：許懿安
出版：更新：

加媒進行調查報道後，警方一個名為市級臥底培訓計劃（Municipal Undercover Program）的課程5月被叫停。曾參加課程多名警務人員經歷「駭人」，令他們無法忍受，於是向上級報告。有法律和犯罪學專家提出，聯邦政府應徹底進行改革。

加拿大新聞網站「全球新聞」（Global News）稱5月較早時約24名警員在溫哥華市中心一酒店參加一個臥底訓練課程。參加者來自薩里（Surrey）、溫哥華、阿伯茨福德（Abbotsford）、新威斯敏斯特（New Westminster）及大溫哥華交通警察（Metro Vancouver Transit Police）。

課程內容涉及角色扮演，主要是確保被安排當臥底的警務人員在與不法分子在一起時，能面對極端的情況、做出極端的行為，以證明他們不是警察。

曾參加課程的學員指控稱，他們被要求在同袍身上排便、以蔬菜插入同事的下體，以及展露生殖器官。

卑詩省警察投訴專員辦公室（Office of the Police Complaint Commissioner）稱有關不當行為涉及來自卑詩省一些市級警察部門的市級警官。據說9人正被調查。

Global News稱，皇家加拿大騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）亦有成員出席訓練活動，但沒有參與。

加拿大總檢察長法恩沃思（Mike Farnworth）稱這些指控涉及「噁心」及「駭人聽聞」的行為。有關政府部門稱已展開獨立調查。

英國《衛報》3日引述犯罪學專家稱，事件突顯出，需要就卧底行動以及警務戰術制定明確指引以及進行外部監督。

曾經出版數本著作，包括《加拿大警方：為什麼以及如何必須改變》（Canadian Policing: Why and How It Must Change）的多倫多大學法律教授肯特・羅奇（Kent Roach）稱，如這些指控是正確的，反映警方中有一些人認為這種訓練方式是恰當的，但一般人都認為是不恰當的。他指出，問題的部份原因，在於政府讓警方行「自己管自己」。

加拿大男子持槍到校園附近致5校緊急封鎖　與警方對峙後遭擊斃中國外交部：加拿大抹黑港警2019年執法　赤裸裸雙標讓人無法接受加拿大警方繼續驅散渥太華反防疫措施示威者　最少140人被捕
加拿大
你可能感興趣