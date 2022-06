加拿大警方臥底課程曝光　內容涉及性虐待　學員難忍憤而舉報

加媒進行調查報道後,警方一個名為市級臥底培訓計劃(Municipal Undercover Program)的課程5月被叫停。曾參加課程多名警務人員經歷「駭人」,令他們無法忍受,於是向上級報告。有法律和犯罪學專家提出,聯邦政府應徹底進行改革。



加拿大新聞網站「全球新聞」(Global News)稱5月較早時約24名警員在溫哥華市中心一酒店參加一個臥底訓練課程。參加者來自薩里(Surrey)、溫哥華、阿伯茨福德(Abbotsford)、新威斯敏斯特(New Westminster)及大溫哥華交通警察(Metro Vancouver Transit Police)。

課程內容涉及角色扮演,主要是確保被安排當臥底的警務人員在與不法分子在一起時,能面對極端的情況、做出極端的行為,以證明他們不是警察。

曾參加課程的學員指控稱,他們被要求在同袍身上排便、以蔬菜插入同事的下體,以及展露生殖器官。

卑詩省警察投訴專員辦公室(Office of the Police Complaint Commissioner)稱有關不當行為涉及來自卑詩省一些市級警察部門的市級警官。據說9人正被調查。

Global News稱,皇家加拿大騎警(Royal Canadian Mounted Police,RCMP)亦有成員出席訓練活動,但沒有參與。

加拿大總檢察長法恩沃思(Mike Farnworth)稱這些指控涉及「噁心」及「駭人聽聞」的行為。有關政府部門稱已展開獨立調查。

英國《衛報》3日引述犯罪學專家稱,事件突顯出,需要就卧底行動以及警務戰術制定明確指引以及進行外部監督。

曾經出版數本著作,包括《加拿大警方:為什麼以及如何必須改變》(Canadian Policing: Why and How It Must Change)的多倫多大學法律教授肯特・羅奇(Kent Roach)稱,如這些指控是正確的,反映警方中有一些人認為這種訓練方式是恰當的,但一般人都認為是不恰當的。他指出,問題的部份原因,在於政府讓警方行「自己管自己」。