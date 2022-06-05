烏克蘭首都基輔多次爆炸　俄軍被指發動導彈襲擊

澳洲特別廣播服務公司（SBS）5日報道，基輔和另外數個城市響起空襲警報後不久，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在Telegram稱，基輔市內達爾尼亞齊區（Darnytskyi）和第聶伯區（Dniprovskyi）發生數宗爆炸。



克利奇科稱，相關服務人員正在滅火，未有人死於導彈襲擊基礎設施的事件，所幸僅1人受傷入院。

英媒引述目擊者指爆炸後見到基輔有煙霧升起。駐基輔記者亦推文稱，基輔遭炮擊，她在家附近聽到最少5下爆炸聲，又見到窗外有煙霧。

北頓涅茨克激戰 烏控制土地有進賬

另外法媒6月5日引述東部盧甘斯克（Luhansk）州長稱，俄羅斯已失去在北頓涅茨克（Severodonetsk）的陣地。

盧甘斯克地區軍事管理局長海迪（Serhiy Hayday）4日表示，烏克蘭正控制北頓涅茨克約一半地區。他其後又說，俄軍正投入所有儲備力量進攻北頓涅茨克市，他們先前已成功佔領市內大部分地區，但烏軍已反擊，俄方正遭受巨大損失。

俄羅斯及烏克蘭軍方此前分別稱，在東部頓巴斯地區的北頓涅茨克取得勝利。烏克蘭稱，在該處收復兩成失地。