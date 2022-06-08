德國柏林鬧市有汽車衝向人群1死9重傷　司機被拘留

德國首都柏林西部一個購物區域6月8日有汽車剷上行人路衝向人群，造成至少1人死亡，多人受傷，包括9人重傷。據英媒指，司機為29歲男子，他已被拘留。



事件發生於早上約10時30分左右，出事地點也鄰近威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church），警方發言人表示，該名司機駕車在一個街角撞倒民眾，然後汽車返回路上，最終撞向一間商店的櫥窗。

警方稱，目前未知事件是意外還是蓄意行為。德媒一度指車內發現一封懺悔信（confession letter），又引述一名調查人員指「不會是意外」，但當地官員之後否認有懺悔信，稱在車內發現的是標語牌。

德國柏林2022年6月8日有汽車衝向人群造成多人受傷，圖為救援人員在協助一名傷者（AP）

死者疑為教師

當地媒體傳出死傷者屬於一個學校團體的消息，警方未有證實，但表示他們似乎屬於同一組人。據德國《圖片報》（Bild）引述消息指，死者為一名女教師，當時正與一群兒童同行。

消防部門稱，9名傷者中，6人有生命危險，另外3人傷勢嚴重。

▼演員巴羅曼在現場講述他目擊的情況▼