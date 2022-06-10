烏克蘭｜烏東親俄分子法庭裁定：3外國人是僱傭兵　判處死刑

烏克蘭東部親俄分離主義分子所設法庭6月9日裁定2名效力烏克蘭軍方的英國人和1名摩洛哥人是僱傭兵，對他們判處死刑。烏克蘭基輔政府稱有關裁決應被視為無效。英國外相卓慧思（Liz Truss）稱判決是「完全沒合法性」的「騙局」。



兩名英國人及一名摩洛哥人在馬里烏波爾（Mariupol）作戰時被俘虜。親俄武裝分子成立的「頓涅茨克人民共和國」法庭，稱三人努力以暴力推翻權力、從事僱傭兵活動及以恐怖主義，對他們判處死刑。律師稱將上訴。

俄方官員認為他們是僱傭兵，不是戰俘，故不受國際法保護。英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人發聲明稱：「根據《日內瓦公約》，戰俘享有戰鬥人員豁免權，不應因參與敵對行動而受到起訴」。

俄羅斯國營電視台4月曾播出兩名英國戰俘阿斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）的片段，要求約翰遜拿他們換取烏克蘭親俄寡頭兼反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）獲釋。梅德韋丘克被控干犯叛國罪，現時被拘禁在烏克蘭首都基輔。

2022年6月9日，兩名英國公民阿斯林（左）和平納（右），還有摩洛哥人卜拉欣（中）在頓涅茨克一法庭出庭應訊。該區由烏克蘭東部頓涅茨克的親俄分子控制。（AP）

烏東激戰持續 急需軍援

另一方面，盧甘斯克州長哈帶（Serhiy Haidai）稱，位於烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）的戰況更激烈。烏軍稱在巷戰中取得進展，但如想扭轉局勢，便需更多軍備。哈帶稱，當地烏軍彈藥短缺的情況是「災難性」。

盧甘斯克官員預料俄軍或會趁機橫渡北頓涅茨克河，進一步向盧甘斯克推進。俄軍亦正在南部的赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）發動攻勢。烏國防部稱，烏軍在赫爾松進行反攻，收復部份失地。

烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）亦持續遭受炮擊。最新衛星圖片顯示，位於港口的糧倉在連日遭到炮擊後被摧毀，州長稱俄軍襲擊農業設施，是為讓全球糧食危機升級，並藉此向西方國家施壓。