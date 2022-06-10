《Johnny vs Amber》紀錄片揭私家偵探欲找男方家暴證據反變粉絲

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司，以尊尼特普勝訴落幕，紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》（Johnny vs Amber）也趁熱推出，分別透過尊尼特普、安芭赫德的角度出發，並與雙方代表律師展開獨家訪談。其中私家偵探保羅在調查過程中，反被尊尼特普圈粉。



Discovery+製作的《尊尼特普vs安芭赫德》（Johnny vs Amber）紀錄片宣傳圖（FB@discovery+）

紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》獨家訪問多位關係人士，包括私家偵探保羅。

保羅私下探訪包括尊尼特普的員工、朋友，甚至是前女友雲露娜維達（Winona Ryder）、Kate Moss和Traci Lords。

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本來是想找出他是否有對女性施暴的傾向，但保羅愈調查，卻愈被尊尼特普圈粉，「我發現的真相之一，就是大家對尊尼都沒有任何批評。」甚至前員工都稱讚他是「超級大好人」，只要朋友有困難，不管是房租還是帳單、醫藥費，尊尼特普都大方埋單。

紀錄片《尊尼特普vs安芭赫德》訪問多位相關人士，包括私家偵探保羅（Paul Barresi）（FB@Paul Barresi）

尊尼特普與前妻安芭赫德因合作電影《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）相識，並於2015年結婚，這段相差23歲的婚姻維持15個月後，安芭申請了保護令，指控尊尼特普對她動粗，還提供家暴照片的證據，媒體報道鋪天蓋地。兩人第一次對簿公堂，是英國《太陽報》稱他是「家暴男」，尊尼特普在2018年對提出誹謗告訴。此案2020年正式開庭，前妻安芭赫德作為《太陽報》的證人出席。安芭赫德的法律團隊提出各種證據，包括照片、偷偷錄下的兩人對話錄音、尊尼特普酗酒、濫用藥物後情緒失控的影片，指控他有情緒管理及暴力傾向的問題。

家暴男的標籤重創尊尼特普的形象，加上媒體大幅報道討論，認為從此他再也沒機會出現在大螢幕了，尊尼特普的演藝事業跌入谷底。尊尼特普的法律團隊也不是省油的燈，質疑安芭赫德證詞的可信度。其中包括，在安芭赫德申請保護令後，她自己卻主動到飯店找尊尼特普單獨會面， 甚至想與對方擁抱，還錄下兩人對話紀錄，矛盾的行徑令人摸不著頭緒。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】