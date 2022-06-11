Justin Bieber患上「拉姆齊亨特綜合症」部份臉癱個唱延遲

加拿大流行小天王Justin Bieber（又譯作小賈斯汀）6月10日稱因患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome），臉部部份癱瘓。他原定舉行的一系列演唱會須推遲。



他在個人Instagram賬戶上載自拍影片解釋情況。從影片可見，他的左臉動作較為正常，眨眼順暢，右臉則顯得僵硬，甚至無法完整地做出類似微笑的表情。

現年28歲的Justin Bieber在片中對着鏡頭說，病症令他的半邊臉癱瘓，他不能眨單眼、只能以半張嘴微笑，也無法「郁動」鼻孔。

他在片中示範自己是怎樣無法控制右邊臉的動作，又稱不知道徵狀是何時開始的。Justin Bieber說：「這相當嚴重。」

他說他正在做臉部的運動以使他的臉恢復正常。

「我得去休息了，」他說，「這樣我才能讓臉恢復到它原本的狀態。」

他在本週較早時宣布將其世界巡迴演唱會的幾場個唱延遲。本週他原定在加拿大多倫多（7日及8日）以及華盛頓（10日）演唱。

他在影片中說：「對於那些因為我往後數場表演取消而失望的觀眾來說，我就是身體上顯然無法做得到（演唱）。」

Justin Bieber本擬於下調在紐約開演唱會，但暫時未知會否延遲。

負責為他的演唱會進行宣傳的公司AEG Presents，未有在10日下午回覆美國媒體置評的要求。

「拉姆齊亨特綜合症」又譯作「雷姆塞韓特氏綜合症」。研究人員稱，它是一種罕見的水痘帶狀皰疹病毒（varicella zoster virus，VZV）併發症 。病毒可攻擊面部神經。

這個病症取名自美國腦神經科專科醫生James Ramsay Hunt（1874-1937）。他在1907年首次通報相關個案。