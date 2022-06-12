美國NASA成立獨立團隊　秋天展開UFO研究

美國太空總署（NASA）正啟動一項有關不明飛行物（UFO）的研究。美媒6月10日指，這是邁向高風險、高影響力科學的新舉措之一。



根據美聯社，太空總署9日宣布正籌組一個獨立團隊，探討有多少關於不明飛行物的公開、已知資訊，以及還需要多少資訊才能了解目前無法解釋的目擊事件。報道指，專家們還會考慮未來如何最好地利用這些資訊。

主管科學任務局（Science Mission Directorate）的NASA助理署長祖爾布肯（Thomas Zurbuchen）坦承，傳統科學界可能會認為，NASA冒險涉足這個有爭議的話題是一種背叛，但他強烈否認這樣的看法。

祖爾布肯在美國家科學院（National Academy of Sciences）網絡直播中說：「我們不會迴避聲譽上的風險。我們堅信，（要了解）這些現象的最大挑戰，在於這個領域資料貧乏。」

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報道指，NASA把這項研究視為試圖解釋所謂不明空中現象（UAP）的空中神秘目擊事件的第1步。它將於今年秋天展開，持續9個月時間，經費不超過10萬美元。研究將完全開放，也不使用機密軍事資料。

NASA表示，團隊會由天文物理學家斯珀格爾（David Spergel）領導，他同時也是促進科學研究的西蒙斯基金會（Simons Foundation）主席。

斯珀格爾在記者會上稱，研究時，唯一會先入為主的觀念，就是不明空中現象可能有多種解釋。他說：「我們必須以謙遜的態度來研究所有這些問題。我的職業生涯大多都在研究宇宙，我可以告訴大家，宇宙有95%的組成仍屬未知，所以還有很多我們不明白的東西。」