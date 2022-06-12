CPI︱美國通脹高企食品價格大升　成本轉嫁消費者　家庭要捱貴餸

美國通脹率按年升幅達到8.6%，創40年來新高，美國人正面臨自1970年代通脹高企以來從未見過的雜貨店價格上漲，從雞蛋到家禽的所有商品，都出現了兩位數的漲幅。



美國勞工部10日公布的通脹報告對美國消費者來說是三重打擊，構成家庭大部分支出的行業包括食品、住房和能源，以及幾乎所有其他類別的價格都大幅上漲。

但最明顯的增長是在家庭食品行業，在截至5月份的一年中，雜貨價格飆升近12%。這是自1979年以來最大的按年增幅。

而在雜貨價格中漲幅最大的類別通常是主食：奶製品、雞蛋和肉類。美國5月消費物價指數（CPI）顯示，雞蛋價格按年上漲32.2%；肉類、家禽和魚類按年增長14.2%；乳製品按年上升11.8%。

美國一些最大的食品供應商和餐廳，包括卡夫亨氏公司（Kraft Heinz Co.）及麥當勞（McDonald’s）的特許經營商店表示，由於面臨明顯更高的成本，他們將繼續上調價格，意味會把額外成本轉嫁給消費者。

其實從農民、工廠以至雜貨店和餐廳，很多高層都指，他們正面對勞動力、包裝、原料和運輸成本的驚人增長，而且燃料價格上漲，令食品的生產和銷售變得更加昂貴。