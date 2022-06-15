習近平與普京通電話　強調烏克蘭問題據歷史經緯自主判斷

央視新聞報道，中國國家主席習近平6月15日下午與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。習近平談到中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調。



據報道指，習近平稱今年以來，面對全球性動蕩變革，中俄關係保持良好發展勢頭，兩國經貿合作穩步推進，黑河-布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。

他稱中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠，中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談。（AP）

普京：支持中方提出的安全倡議

報道引述普京表示，在習近平主席堅強領導下，中國取得卓越發展成就，俄方表示衷心祝賀，今年以來，俄中務實合作穩步發展，俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力借口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政，願同中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

習：中國獨立自主作出判斷

報道又指兩國元首就烏克蘭問題交換意見，習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定，各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決，中方願繼續為此發揮應有作用。

這是俄烏戰爭2月24日爆發後，習近平與普京第2次通電話，習近平之前曾在2月25日下午與普京通話。