美國加息0.75厘抗通脹　英國擬上調基準利率至1厘以上

美國聯儲局6月15日宣布加息0.75厘，一如市場預期，亦是自1994年以來的最大加幅。當局預計可能進一步加息，以應對持續熾熱的通脹情況。除了美國，英國及歐洲央行都有加息計劃。



英國廣播公司（BBC）報道，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情2020年在美國肆虐期間，聯儲局曾經減息以支撐經濟增長，疫情回穩後，連同今次在內，當局在2022年已經三度加息，分別在3月及5月加息0.25厘及半厘。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）當時曾表示，官員未有擴大加幅的計劃。

美國經濟在去年走出封城陰影後受惠於需求急增及政府的派錢計劃而強勢反彈，通脹情況亦隨之而來，鮑威爾等官員原先都認為物價上升屬暫時性質，指與疫情相關的供應鏈問題解決後，情況就會緩和。

不過新冠病毒株持續變種，再加上多國維持封城措施影響經濟活動，而且俄烏戰爭爆發，推高全球糧食及能源價格，美國5月通脹率更因此升至8.6%，速度是1981年以來最高，導致美國財金官員需要更進取應對。

而在聯儲局公布加息0.75厘之前，澳洲、加拿大及巴西都宣布加息，而4月消費者物價指數升至9%的英國，英倫銀行預計在16日跟隨美國加息，是自去年12月以來的第五次，而且可能是繼2009年之後，當地基準利率再次升至1厘以上，另外歐洲央行則計劃在夏季加息。