美國聯儲局加息四分三厘　民眾荷包如何受到影響？

美國聯儲局6月15日決定加息0.75厘，創下近28年以來新高，華府希望透過此舉放慢通脹速度，但到底今次加息對美國民眾帶來如何影響？



美國全國廣播公司（NBC）報道，個人理財網站Bankrate.com高級經濟分析師哈姆里克（Mark Hamrick）表示，加息導致借貸成本變得更高昂，而且購買可變利率產品的民眾首當其衝，不過另方面，投資高利息儲蓄的人或獲得更可觀的回報。

卡數愈找愈多？

大部分信用卡都是屬於可變利率，而且根據顧客的信用度提供最優惠利率，後者是根據聯儲局的基準利率調整。因此今次聯儲局加息0.75厘，信用卡用戶及使用實際年利率的息率亦會同步增加，而當局計劃在今年底之前將息口升至3.25至3.5厘，意味增加他們的負擔。

而在房地產按揭方面，房貸屬長線金融產品，通常為30年固定利率貸款，與政府債券收益率掛鉤，而且亦受到供求情況左右，例如按揭貸款機構的生意增加，這些機構就會加息緩和需求。

另外目前俄羅斯入侵烏克蘭，刺激投資者購買被視為全球最安全資產的美國國債避險，十年期國債需求上升，其回報減少，變相降低接揭息率。

大銀行「水浸」 網上銀行高息吸客

至於大家在銀行的存款會否受惠於今次加息，當地銀行的平均年利率為0.07%，即是存入1萬美元，一年只有7元回報。此外美國政府在疫情期間向民眾發放經濟援助，以及富有人士減少消費，導致大型銀行「水浸」，令它們沒有需要以加息吸引更多存款或購買存款證。

不過有網上銀行則向民眾招手，以年利率1%左右作為招來，甚至推出年利率約1.5%的存款證，回報率遠高於一般銀行。

當然，投資一定有所風險，報道提到，憂慮經濟可能倒頭向下的人士，現在應積穀防飢，減少負債、以較低利率再融資、增加應急儲備等。