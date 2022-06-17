美國會暴亂聽證會　彭斯幕僚形容特朗普要求推翻選舉結果是瘋狂

美國眾議院6月16日繼續舉行聽證會，調查去年國會遭衝擊事件，兩名前副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚都認為，時任總統特朗普（Donald Trump）施壓彭斯推翻選舉人票的結果是瘋狂，甚至警告可能會引起暴亂。



美聯社及美國有線新聞網絡（CNN）報道，彭斯的法律顧問雅各布（Greg Jacob）及非正式顧問、退休法官勒德赫（J Michael Luttig）作供，前者提到，彭斯曾在2020年12月問及關於自己在認證選舉結果的角色，雅各布回應稱建立國家的人無意授權任何人影響選舉結果，當中包括角逐總統一職的人，形容彭斯從沒有在這個觀點上動搖。

勒德赫認為，如果彭斯遵照特朗普明顯違反法律的指示，公布對方成功連任，美國屆時會發生憲政危機中的革命。他同時指提出有關建議的保守派憲法律師伊斯特曼（John Eastman）是錯誤，並稱伊斯特曼自己都清楚最高法院會一致駁回該觀點。

雅各布之後表示，國會騷亂結束後不久，伊斯特曼仍向雅各布發電郵，施壓要求彭斯暫停認證選舉結束，形容做法非常瘋狂。

委員會展示國會的3D模型，顯示彭斯與特朗普的支持者只有大約40呎距離。雅各布憶述當時特勤人員帶彭斯等人到一個安全地方，並叫他們上車離開，但遭彭斯拒絕，稱不希望世人見到美國副總統在本國國會逃出的場面，而是決心完成原本的工作。

另外委員會準備要求最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）的妻子維珍尼亞（Virginia "Ginni" Thomas）問話，有報道指她曾在國會遭衝擊前夕和當天向特朗普身邊的人發短訊，要求推翻大選結果。維珍尼亞已表示同意作供，稱希望澄清這些誤解。