美國駐華大使：敦促中國恪守涉台承諾　北京諸多行動造成反作用力

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，美中關係處於50年來低點。他說，中國曾承諾和平處理兩岸問題，但卻升級對台言論、侵擾台灣周邊領域，美方正積極與北京交涉，敦促中方恪守承諾。



伯恩斯在北京通過視頻方式出席華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）活動，分享到職以來心得，並談論美中關係、台海情勢及其他區域議題。伯恩斯於3月份在中國開始履職。

伯恩斯近日曾形容美中關係「陷入1972年美國前總統尼克遜訪華以來的最低谷」，引發不少討論。他今天強調，這是真實陳述，確實反映美中當前關係。

伯恩斯表示，尼克森訪華後的50年，美中經曆1970年代至1980年代初期的「密切來往」時期，美國也致力於協助中國融入世界，希望中國成為國際體系一份子。

伯恩斯說，中國的諸多動作引發許多關切，例如中印邊境糾紛、與菲律賓等國在南海的衝突、在東海與日本的衝突，以及在經濟領域的補貼或不公平競爭行為等。這些作為不僅在美國跨黨派行政、立法部門內造成反作用力，在許多區域國家也是。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀近期相繼在公開演說中關切台海情勢。伯恩斯表示，美國政策沒變，希望兩岸分歧和平解決。

伯恩斯指出，中國升級對台言論，侵擾台灣周邊陸空區域，讓美方備感關切。

伯恩斯也透露，布林肯5月26日對華政策演說招來中方不少抱怨。美國駐中國大使館把致詞內容放上微博、微信，2.5個小時後就遭審查移除，但吸引大量人觀看，3天後再放一次，20分鍾就被下架，「這就是他們（中方）玩的遊戲」。

擔任主持人的布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩表示，許多中國官員把美中關係緊張歸咎於美方，認為是美國對中國崛起感到焦慮，因想維持自身霸權而壓制中國。伯恩斯予以駁斥，認為這種說法不正確，只是借口。

伯恩斯說，只要看看美國近幾年作為，就知道這說法不正確。前總統奧巴馬時代，美中在氣候變遷、2015年伊朗核協議聯合全面行動方案（JCPOA，簡稱「伊朗核協議」）上積極合作，雙邊也有不少經濟往來，都不是試圖壓制中國會有的作為。