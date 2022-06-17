英媒專訪俄外長：俄羅斯並非全無污點　也不羞於展露本色

英媒6月16日訪問俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），他談及俄烏戰爭以及俄羅斯與英國關係的問題。拉夫羅夫稱「俄羅斯並非（品行上）全無污點，俄羅斯就是這樣，我們不會羞於展示我們的本色。」



他對英國廣播公司（BBC）稱，俄羅斯沒入侵烏克蘭。他稱俄羅斯宣布進行特別軍事行動，因莫斯科沒其他辦法向西方解釋，將烏克蘭拖入北約是一種犯罪行為。他也在訪問中重提克宮的說法：烏克蘭境內有納粹分子。

他5月1日接受意媒訪問時被問及為何要烏克蘭去納粹化時稱，他稱，當烏克蘭總統澤連斯基稱自己也有猶大人血統時，他想納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）也有猶太人血統，而最反猶太的人，有時就是猶太人他們。

主持人引述聯合國一份報告稱有300多名烏克蘭平民被迫在一所小學的地庫中避難28天，10名長者死亡，他並問拉夫羅夫說，這是打擊納粹嗎。拉夫羅夫回應說：「非常遺憾，包括聯合國人權事務高級專員、聯合國秘書長和其他聯合國代表在內的國際外交人員正受到西方國家的壓力，他們常被用來放大西方散播的假新聞。」

拉夫羅夫稱：「俄羅斯並非無可指責，俄羅斯就是這樣，我們不會羞於展示我們的本色。」