露華濃Revlon破產只因「色衰愛馳」？90歲美妝霸主轉型慢不敵後浪

知名化妝品牌露華濃（Revlon）6月15日在美國向法院申請破產保護，除了成本上升、供應鏈遇阻待，它在與網上化妝品品牌競爭之際，也因斥資賣廣告而債台高築。



彭博社整理的資料顯示，除了美元債券，這家公司還有十筆貸款，未償還金額約為26億美元，預計未來3年陸續到期而須償還。

露華濃近幾年持續與新品牌競爭，包括斥巨資在在社交媒體賣廣告。露華濃除了受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊，近來正設法排解供應鏈和高通脹問題，兩者都嚴重影響利潤。公司2021年的銷售額，較2017下降22%。而在2020年即爆發疫情的第一年，它的銷售已跌21%。

這間1932年由Charles、Joseph Revson以及Charles Lachman成立的公司，在紐約市以發售革命性的指甲油起家，並在1939年發售唇膏。它也是在1970年首家起用非裔模特兒的化妝品公司，同時選用已是聲名鵲起或是有待發掘的新面孔作宣傳，例如Iman、Claudia Schiffer、仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）及Christy Turlington等。

在二十世紀大部分時間，它走在時代潮流尖端又雄霸市場。以銷售額來說，它僅次於Avon。如今，它排名以滑落至第二十二位。

公司1985年售予MacAndrews & Forbes，11年後上市。但來到90年代，露華濃出品開始跟不上時代步伐。女士們不再鍾情於華麗的紅色唇膏，轉而選購色彩較柔和的產品。

它在近年貨架銷售空間以及銷售額萎縮。包括寶潔（Procter & Gamble）在內的大型對手搶佔市場，另一方面由名人或明星如Kylie Jenner及Rihanna創立的Kylie Cosmetics及Fenty Beauty，成功利用社交媒體上大批追隨者推高銷售。

另一個後起之秀、化妝品製造商Coty Inc.則因重金改善供應，搶佔市佔率。

露華濃申請破產保護：佩雷爾曼（Debra Perelman）自2018年起出任露華濃行政總裁，圖為2021年8月她接受傳媒訪問時展示公司產品（AP）

總部設於美國紐約的露華濃指，若果計劃獲得法院批准，預計將可從貸款方獲得5.75億美元（44.85億港元）融資，以容許公司繼續保持日常營運。

露華濃6月16日發布新聞稿，行政總裁佩雷爾曼（Debra Perelman）指具有挑戰性的資本結構，限制了公司應對宏觀經濟問題的能力。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，文件顯示截至3月31日，露華濃的長期債務為33.1億美元（約258億港元）。

這間公司又在申請文件中提到供應鏈問題，指由於無法獲得「充足且定期的原材料供應」，公司目前無法及時滿足客戶對其產品近三分之一的需求。文件談到從中國向美國運送材料需要8到12周，成本是2019年的四倍。

露華濃旗下品牌包括Elizabeth Arden、Juicy Couture等。