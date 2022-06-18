普京：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

烏克蘭6月17日獲歐盟委員會（European Commission）正式建議給予歐盟成員候選國地位後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，莫斯科方面不會反對烏克蘭入歐。



普京在聖彼得堡國際經濟論壇（St Petersburg International Economic Forum）被問到烏克蘭入歐的可能時，稱歐盟不是軍事集團，任何國家都有權加入經濟聯盟，所以俄羅斯不會阻止。

不過他同時指出，烏克蘭加入歐盟之後，可能需要大量經濟補貼，其他歐盟成員國或因此不願提供，質疑歐盟接納烏克蘭是否一個明智決定。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日較早前表示，稱留意到歐洲正討論加強歐盟防衛成分，因此俄羅斯正密切關注烏克蘭的入歐計劃。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布建議烏克蘭成為歐盟成員候選國地位後，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，並對他的言詞大受感動。馮德萊恩在Twitter表示，烏克蘭在踏上入歐之路時，當地民眾可以指望歐盟委員會的持續支持。