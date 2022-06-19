FIFA：過半上屆歐國盃及非洲國家盃球員遭受網絡欺凌

國際足協（FIFA）及國際職業足球員協會（FIFPRO）6月18日發表報告，指最近一屆歐洲國家盃及非洲國家盃之中，有超過一半球員遭到網絡欺凌，因此認為有需要正視問題。



天空新聞報道，FIFA及FIFPRO在去年的歐國盃及今年初的非洲盃四強及決賽期間，以人工智能在社交平台追蹤逾40萬個帖文，發現55%以上參賽球員遭受不同形式的歧視言論，最普遍的是恐同性戀侮辱，佔總數四成，而種族歧視言論則佔三成八。

報告指出，在歐國盃決賽射失十二碼的英格蘭球員，以及一名參加非洲國家盃的埃及後備球員成為網絡欺凌的眾矢之的。當局同時提到，大部分網絡欺凌言論都是來自主辦國，有三成八來自英國，埃及亦有一成九，而英格蘭及埃及分別都在決賽落敗。

英格蘭球員拉舒福特在歐國盃決賽射失十二碼後，成為不少球迷的眾矢之的，他在曼徹斯特的一幅壁畫更遭受破壞。（Getty Images）

FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）表示，他們的工作是保障足球壇，並由球員在場上表現為大家帶來歡樂開始，惟有趨勢顯示社交平台有一些針對職球員、球證和隊伍的帖文，形容這類型的歧視不可接受，亦沒有存在空間。

他認為下屆男女子世界盃舉行在即，當局有需要採取實際行動，直接應對問題，因此FIFA及FIFPRO會推出一個調節制度，在賽事期間審視針對指定社交平台帳戶的仇恨言論，一旦發現就會將其隱藏，避免接收者及其支持者看到。

另外當局亦會在主要賽事期間，向球員提供教育支援及心理健康建議服務。