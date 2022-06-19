父親節｜美國人認為父親角色變得更困難　對身份期望有落差

今天是父親節，大家有否想過父親的角色已經隨着時間出現轉變？根據YouGov最近在父親節前進行的一項民意調查，美國的父親傾向同意父親的角色已經變得更加困難，亦普遍認為角色加重是一件好事。但對於現今的父親比上一代父親做得更好還是更差，他們的看法存在分歧和落差。



民調顯示，大多數受訪美國成年人認為父親的角色在過去幾十年間發生了變化，亦突顯出現代父親在其角色、期望和責任方面出現矛盾。

多數受訪成年美國人認為，與上一代父親相比，現今的父親在孩子生活中扮演着更重要的角色；不管他們認為父親的作用是增加還是減少，大多數美國人似乎都認為增加是一件好事。

根據民調數據，39%人指父親角色的參與度，亦即重要性已經變得更多，87%人認為這種變化是一件好事。但另一方面，22%人認為父親角色的重要性已經減少，79%人對這種感知變化持負面看法。認為父親角色重要性與以前一樣的有24%，不肯定的則有15%。

與上一代的父親相比，現今的父親作為父母的工作做得更好還是更差，美國人對此存在分歧，儘管認為更好（29%）比認為更差（24%）的人略多。認為父親工作做得好壞評價也是一樣的有26%，不確定的有21%。

然而，多達45%受訪者認為現今父親身份比過去更具挑戰性，僅16%人說父親的身份比過往更容易。