中國外交部發布《美國對華認知中的謬誤和事實真相》全文

美國對華認知中的謬誤和事實真相

引 言

近日，美國國務卿布林肯在亞洲協會發表對華政策演講，通過精心包裝的語言渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對華全面遏制打壓。

讓我們用事實和數據說話，將美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性昭示於天下。

謬誤1：中國對國際秩序構成最嚴峻長期挑戰，正在破壞國際秩序。美國將捍衛國際法、協議、原則和機構以維護世界和平與安全，保護個人和國家的權利。

事實真相：美國口口聲聲講的國際秩序，實際上是服務美國自身利益、維護美國霸權地位的秩序。美國是世界秩序的最大亂源。

◆中國過去、現在和將來都是國際秩序的維護者。中國是聯合國創始會員國，是第一個在聯合國憲章上簽字的國家。中國始終維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中國、印度、緬甸三國共同倡導的和平共處五項原則獲得國際社會廣泛認同，成為指導國與國關係的基本準則。

中國堅持真正的多邊主義，維護全球戰略穩定。中國是安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家和聯合國第二大維和攤款國。中國積極參與國際軍控、裁軍和防擴散進程，已簽署或加入包括《不擴散核武器條約》《武器貿易條約》在內20多個多邊軍控、裁軍和防擴散條約，反對軍備競賽。

2008年國際金融危機發生後，中國採取負責任的宏觀經濟政策，成為世界經濟「穩定器」，為拉動全球復甦作出重要貢獻。中國積極為各國提供國際公共產品，已同149個國家和32個國際組織簽署了共建「一帶一路」協議。

◆近年來，習近平主席提出的構建人類命運共同體理念在國際社會引起熱烈反響，多次被寫入聯合國、上海合作組織等多邊機制重要文件。聯合國秘書長古特雷斯表示，中國已成為多邊主義的重要支柱，而我們踐行多邊主義的目的，就是要建立人類命運共同體。第七十一屆聯大主席湯姆森表示，中國所倡導的構建人類命運共同體理念，是「人類在這個星球上的唯一未來」。

面對各種新的全球性挑戰，習近平主席還先後提出全球發展倡議、全球安全倡議，為推動建立更加公正合理的全球治理體系提出了中國方案，得到國際社會積極響應和廣泛支持。

◆美國公然違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，倚靠強大軍事實力四處發動戰爭，製造分裂衝突，給世界帶來巨大動盪和災難。美國在建國以來240多年歷史中僅有16年沒有打仗，堪稱「世界歷史上最好戰的國家」。美國《國家利益》雜誌援引美國傳統基金會防務項目高級研究員達科塔・伍德的話說，美國平均每15年就捲入一場戰爭。

二戰結束以來，美國在海外發動或參與了韓戰、越南戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等多場戰爭，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致巨大的人道主義災難。自2001年以來，美國以反恐之名發動的戰爭和軍事行動已造成超過90萬人死亡，其中約有33.5萬是平民，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。

◆美國一貫將國內法凌駕於國際法之上，對國際規則採取合則用、不合則棄的實用主義態度。自20世紀80年代以來，美國曾退出聯合國人權理事會、世衛組織、聯合國教科文組織、《巴黎氣候協定》、《伊朗核問題全面協議》、《武器貿易條約》、《中導條約》、《開放天空條約》等17個國際組織或協議。

美國現政府上台後，儘管高調宣稱「美國回來了」，重返了一些國際組織或協議，但實質上並未放棄「美國優先」政策，而是推進「有選擇的多邊主義」。對於《開放天空條約》等被認為有損美國利益的協議，美國現政府仍然延續「毀約退群」做法，被歐洲媒體稱為「美國優先2.0版」。

◆美國濫用自身金融霸權和技術優勢，借維護國家安全之名大搞經濟脅迫。美國制訂了《國際緊急經濟權力法》《全球馬格尼茨基人權問責法》《以制裁反擊美國敵人法》等國內法並炮製了一系列行政令，直接對特定國家、組織或個人進行制裁，以「最低聯繫原則」「效果原則」等模稜兩可的規則任意擴大美國內法管轄範圍，還濫用國內司法訴訟渠道對其他國家實體和個人搞「長臂管轄」。

60多年來，美國罔顧聯合國大會的多項決議，基於通過的禁運政策和《托里切利法》《赫爾姆斯-伯頓法》等國內法構築起針對古巴的全面封鎖體系，實施了現代歷史上持續時間最長、程度最嚴厲的系統性貿易禁運、經濟封鎖和金融制裁，令古蒙受直接經濟損失逾千億美元，嚴重損害古經濟社會發展。

自上世紀70年代末，美國對伊朗實施了長期封鎖和制裁。2018年5月，美國政府單方面退出伊朗核問題全面協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁。許多國家和相關實體被迫放棄與伊合作，大批國外石油企業陸續撤出伊，伊製造業難以正常運行，經濟增速下滑，同時造成通脹高企、貨幣大幅貶值。

美國還對白羅斯、敘利亞、津巴布韋等國實施多年單邊制裁，加大對朝鮮、委內瑞拉等國「極限施壓」。

◆據統計，美國上屆政府累計實施逾3900項制裁措施，相當於平均每天揮舞3次「制裁大棒」。截至2021財年，美淨制裁實體和個人高達9421個，較2000財年增長933%。

美實施非法單邊制裁與「長臂管轄」，嚴重損害他國主權安全，嚴重影響有關國家國計民生，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

美國塔夫茨大學教授、布魯金斯學會高級研究員丹尼爾・德雷茲納2021年9月在《外交》雜誌發表文章，批評美國歷屆政府將制裁作為解決外交問題的首選方案，非但起不到效果，還造成人道主義災難，稱「美利堅合眾國」已成為「制裁合眾國」。

◆美國標榜所謂「基於規則的國際秩序」，實際是強權政治的翻版，是把自己的意志和標準強加於人，用少數國家的「幫規」取代普遍接受的國際法則。

這個世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一種秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

美方在談論規則、秩序之前，應當先把拖欠聯合國的10億美元會費和14億美元維和攤款繳清，儘快批准聯合國《兒童權利公約》和《消除對婦女一切形式歧視公約》，停止獨家阻擋聯合國《禁止生物武器公約》核查議定書談判，解除非法單邊制裁，切實履行自己的國際義務，在遵規守紀方面作表率。

謬誤2：美國不尋求衝突或一場「新冷戰」，不尋求阻止中國發揮大國作用，也不尋求阻止中國發展經濟和促進人民利益。

事實真相：美方聲稱不尋求阻止中國發揮大國作用，也不阻止中國發展經濟，實際上卻在運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓。

◆美國政府在沒有任何事實依據的情況下，泛化國家安全概念，動用國家力量無端打壓和制裁華為，限制華為產品進入美市場，「斷供」晶片、作業系統，在世界範圍內脅迫別國禁止華為參與當地5G網絡建設。美國還策動施壓加拿大無理拘押華為首席財務官近3年。

◆美國違反公平競爭、市場經濟原則和國際經貿規則，以各種莫須有名義，圍追堵截具有國際競爭力的中國高科技企業，迄已將一千多家中國企業列入各種制裁清單；劃定生物技術、人工智能等重點管控技術，強化出口管制，嚴格投資審查；打壓包括TikTok、微信在內的中國社交媒體應用程式。

◆美方打着「保護人權」幌子，編造「強迫勞動」等涉疆謊言謠言，並以此為依據出台所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」，惡意打壓新疆棉花、番茄、太陽能光伏等優勢產業，遏制中國發展，擾亂國際貿易秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

◆美國上屆政府嚴重違反世貿規則，對華發動大規模貿易戰。依據所謂「301調查」，美方先後三輪對中國輸美約3600億美元商品加征高額關稅。2021年9月，正當全球大宗商品高位震盪之際，美國現政府又宣布就釹鐵硼永磁材料是否損害美國國家安全開啟「232調查」。

◆美方長期在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明里暗裏縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。

◆美國國會正在審議的「兩黨創新法案」打着增強美國競爭力的旗號，實則通篇以中國為「假想敵」，案文中提及「中國」多達800餘次，充斥大量損害中方利益的內容條款。

◆美國為維護其國際制度性權力和壟斷地位，在多邊機構對推動構建人類命運共同體、共建「一帶一路」等理念倡議進行污衊抹黑和圍堵封殺，阻撓有關理念倡議被納入聯合國等國際組織文件。

◆美國抱持冷戰思維，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，炮製「民主對抗威權」敘事，拉攏他國拼湊「小圈子」，強化「五眼聯盟」、兜售「四邊機制」、拼湊美英澳三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，針對中國的企圖明顯。

◆美國推動北約介入亞太事務，拋出新版「戰略概念」文件炒作「中國威脅」，邀請日本、韓國、澳大利亞等亞太盟友參加北約馬德里峰會，企圖建立「亞太版北約」，嚴重威脅亞太地區安全穩定。

◆國與國之間發展關係，講究的是平等、尊重和互利共贏。當前，中美關係正處於重要的十字路口，美方應放棄以冷戰零和思維看待中美關係，把精力放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」上，把「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」及無意與中國發生衝突）的表態落到實處。

謬誤3：美國的外交以夥伴關係和尊重彼此利益為基礎，中國則對別國實施脅迫外交，肆意進行打擊報復。我們的任務是，證明所有國家在不受脅迫的情況下自由規劃自己的道路。

事實真相：美國是脅迫外交的發明者和集大成者。多年來，美國通過經濟封鎖、單邊制裁等手段，向世界演繹了一個個脅迫外交的教科書式案例。

◆1971年，美國學者亞歷山大・喬治最早提出「脅迫外交」概念，用來概括當時美國對老撾、古巴、越南的政策。美國政府將1994年迫使海地軍政府下台稱為「脅迫外交的範例」，在2003年把303億美元軍費的用途明確列為「開展脅迫外交」。

美國政府以懲罰阿富汗塔利班為由，凍結阿富汗中央銀行70億美元在美資產，將阿富汗人民的「救命錢」據為己有，導致阿富汗人道主義形勢不斷惡化。阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處發言人穆罕默德・納伊姆表示，美方行徑表明其「在人性和道德上已墮落到最低程度」。

為了逼迫尼泊爾議會批准尼美「千年挑戰計劃（MCC）」協議，美國公然下達「最後通牒」，稱如尼議會不按時通過有關協議，將重新審視美尼外交關係。

俄烏衝突爆發後，美國司法部成立一個「盜賊緝捕行動特別小組」，尋找俄羅斯公民在美、歐的遊艇、公寓、私人飛機和巨額存款，進行凍結並沒收，充分說明美所謂「私有財產神聖不可侵犯」只是一句謊言。美國逼迫各國選邊站隊，向各國施壓，要求加入對俄制裁，否則就要「付出代價」。

中國和所羅門群島簽署雙邊安全合作框架協議以來，美方安排國家安全委員會高官訪所，竭力阻撓中所正當合作。《所羅門星報》評論表示，美國自從二戰之後就徹底遺忘了所羅門群島，現在它終於想起來了，卻是要逼着所羅門群島放棄同中國簽署協議。

2022年5月，在全球發展倡議之友小組高級別視頻會議舉行前夕，美國向多家聯合國發展機構施壓，阻撓有關人員與會，威脅「縮減供資」。

◆美國上屆政府推出的「清潔網絡」計劃將脅迫外交演繹得淋漓盡致。該計劃以維護美國國家安全和公民私隱為藉口，明確要求從電信運營商、手機應用商店、手機應用程式、雲服務、海底光纜5個方面把華為、百度、阿里巴巴等中國企業完全清除出去。時任美國國務卿蓬佩奧等美國政客多方遊說、脅迫其他國家和地區加入所謂「清潔網絡聯盟」。美國高級官員甚至恐嚇塞浦路斯等國家，要求這些國家不准與中國5G供應商合作，否則後果很嚴重。英國前商務大臣凱布爾表示，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力，是因為「美國告訴我們應該這麼做」。

◆美國對盟友搞脅迫也毫不手軟。出於地緣政治和能源利益考量，美國從2019年12月起對「北溪-2」天然氣管道項目實施制裁。俄烏衝突爆發後，即便德國已宣布暫停該項目認證程序，美國仍對相關公司及人員實施了新的制裁。

◆美國學者指出，自第二次世界大戰以來，美國的對外政策一直基於一個簡單的觀念——「你要麼與我們為伍，要麼與我們為敵。美國應該引領，盟國則應該追隨，而反對美國至尊地位的國家將會遭殃」。這充分暴露了美國脅迫外交的本質。

◆中國從不搞脅迫外交，也堅決反對其他國家搞脅迫外交。中國不以武力威脅別國，不拼湊軍事同盟，不輸出意識形態，不跑到別人門口挑事，不將手伸進別人家裏，不主動挑起貿易戰，不無端打壓他國企業。但對於損害中方主權、安全和發展權益的行為，中國有權作出必要正當反應。

謬誤4：美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一。我們的任務是證明民主可以應對緊迫的挑戰，證明未來屬於那些相信自由的人。

事實真相：美國按照自身模式劃定「民主標準」，不允許其他制度道路模式存在，打着所謂「民主」旗號拉幫結派、肆意干涉別國內政，這不是民主之義，而是民主之災。

◆美式民主是建立在資本基礎上的「富人遊戲」，金錢政治貫穿美國選舉、立法、施政的所有環節，實際上限制了民眾的參政權利，經濟地位的不平等已經轉變為政治地位的不平等。據統計，91%的美國國會選舉都是由獲得最多資金支持的候選人贏得，而大企業、少數富人以及利益集團出手更加闊綽，成為選舉資金的主要來源。這些所謂「民意代表」成功當選後，往往為其背後的金主服務，化身既得利益的代言人，而不是為普通民眾發聲。一位美國聯邦參議員一針見血地指出：「有些人認為美國國會控制着華爾街，然而真相是華爾街控制着美國國會」。

美國阿拉巴馬州共和黨眾議員莫・布魯克斯在社交媒體視頻中公開駁斥「美國國會腐敗體系」，稱美國議員若想要獲得國會主要委員會的席位就必須購買，費用多寡取決於委員會的重要性，頂級委員的席位起價為100萬美元。布表示：「如果議員付不起這筆錢，就必須接受特殊利益集團的捐款，然後在上任後感謝那些政治說客，特殊利益集團掌控着華盛頓，我並不是在打比方，我是認真的。」

◆新加坡學者表示，可以明顯地看出，美國是一個富豪統治國家，而不是一個民主國家。民主代表的是民有、民治、民享的政府，富豪統治則意味着，政府是被那百分之一的富豪有、富豪治、富豪享。

◆美國總統選舉遵循選舉人團制度，總統和副總統由選舉人團投票決定。這種選舉制度弊端十分明顯：一是當選總統可能無法贏得多數普選票，代表性不足；二是具體選舉規則由各州自行決定，易發生亂象；三是「贏者通吃」制度加劇各州、各黨地位不平等，造成巨大選票浪費並抑制投票率，深藍州、深紅州選民往往遭忽視，搖擺州獲得相對非對稱重要性，成為兩黨競相拉攏的對象。美國歷史上出現過5次贏得了全國普選票卻輸掉總統選舉的情況。

「傑利蠑螈」是美國民眾公認的選舉制度一大弊病，即指通過不公平的選區劃分，幫助本黨贏得儘可能多的議席，鞏固優勢地位。美國每10年進行一次人口普查，然後按「各選區人口大致相等」原則並結合人口變化情況重新劃分選區。美國憲法將劃分選區的權力賦予各州立法機構，為州議會多數黨「傑利蠑螈」提供操作空間。2021年YouGov輿觀調查網民調顯示，僅16%選民認為本州能夠公平劃分選區，44%認為不能，其餘40%表示不確定。

◆美式民主名為「一人一票」，實為「少數精英統治」。「多元政治」只是一種表面現象，精英們把持政治、經濟、軍事等方面的統治地位，操控國家機器，制定規章制度，把握輿論風向，主導商業公司，行使各種特權等等。

根據美聯社報道，美2020年人口普查結果遺漏了1880萬人口，其中黑人人口被遺漏3.3%，西班牙裔約為5%，印第安人為5.6%，這種遺漏將導致少數族裔在獲取教育、醫療、住房等資源以及選區劃分等方面處於明顯不利地位，體現了美國民主的虛偽及其「系統性種族主義」。

美國麻省理工學院政治評論家與社會活動家諾姆・喬姆斯基指出，美國是「真實存在的資本主義民主」，美國人對政策制定的影響力與他們的財富水平之間呈正相關性，約70%的美國人對政策制定沒有任何影響，他們在收入水平、財富等方面處於劣勢，相當於被剝奪了參政權利。

美國非營利組織「21世紀民主」組織主席韋特海默曾直言，美國的腐敗是政治過程本身的系統性腐敗，當你經手數十億美元，其中大部分用於購買影響力時，體制就遭到破壞，且更難維護普通美國人的代表權。

美國獨立記者丹尼・海防認為，西式民主把選舉本身視為最高成就，這一制度是否服務於廣大人民的需求這一問題通常被忽視，完全為用來掩蓋這樣一個事實——即強大的西方利益集團在投票之前就已設定了政策議程。

◆美式民主權力制衡變成「否決政治」。美國政治學家弗朗西斯・福山在其專著《政治秩序與政治衰退》中指出，美國存在根深蒂固的政治癱瘓現象，美國的政治體制中有太多的制衡，以致集體行動的成本大大增加，有時甚至寸步難行。美國民主程序分散、冗長，存在大量否決點，個別否決行為即可影響體系行動，所謂「相互制衡蘊涵糾偏能力」的預設在實際操作中日益走樣。華盛頓的政客關注的是保住黨派利益，國家發展的宏圖偉略早已拋諸腦後。美國兩黨痴迷於「否決」，陷入難以自拔的惡性循環，其結果必然是政府效能被弱化、公正法治被踐踏、發展進步被遲滯、社會分裂被放大。

2021年10月美國智庫皮尤研究中心對美國、德國、韓國等17個發達經濟體所做調查結果顯示，美國被視為政治極化最嚴重國家，90%的美國受訪者認為不同黨派的支持者之間存在嚴重分歧，近六成美國受訪者認為民眾不僅在政策領域意見相左，在基本事實方面也難以達成共識。

隨着黨爭、政爭日益極化，共和黨和民主黨更加「為了反對而反對」。受此影響，兩黨選民對槍支的態度也日益對立，共和黨內76％的選民捍衛持槍權，民主黨內81％的選民認為管控槍支更重要。在利益、黨爭、民意裹挾下，美控槍立法、執法進程步履維艱。10年來，民主黨國會議員每年就槍支暴力、槍支管控等提出數十項議案，但囿於共和黨頑固阻撓，能成功進入參院或眾院全會審議辯論環節的屈指可數。

美國全國步槍協會（NRA）有500萬會員，每年花上億美元打廣告、搞遊說，其觸角深入美國社會肌理。NRA是美共和黨重要金主，1871年成立以來已成功吸引了9位總統入會。據2018年美國有線電視新聞網報道，在535名國會議員中，有307人都曾獲得該協會及其下屬機構的政治獻金，或從其廣告宣傳中獲益。在龐大的利益面前，種種控槍努力只能化為烏有。

◆美國不是民主的優等生，美民主實踐亂象叢生。2021年1月6日，數千名美國民眾聚集在華盛頓國會山並強行闖入國會大廈，以阻止美國國會聯席會議確認美國新當選總統。事件導致美總統權力過渡進程中斷並造成5人死亡，140多人受傷。此次事件是自1814年白宮遭英軍縱火焚燒以來華盛頓最嚴重的暴力事件，震驚了國際社會。美國會參議院共和黨領袖將這一事件稱為「失敗的叛亂」。

美國對外關係委員會學者稱，美國不像許多美國人想的那樣與眾不同，沖闖國會事件應給「美國例外論」和「山巔之城」的說法畫上句號。

美國國際問題專家在《紐約時報》發表文章稱，美國領導人雖然重新統一了西方，但他可能無法重新統一美國。特朗普及其支持者通過謊言否認美既定的憲法規則和規範，可能破壞美政府和平合法移交權力的能力，導致美任何機構都無法長期運轉，陷入政治和金融混亂。

◆美式民主制度失靈引發信任危機。美式民主台前喊人民、背後搞交易，黨同伐異、金錢政治、否決政治根本不能帶來民眾所希望的高質量治理。美國民眾對美國政治癒發反感，對美式民主愈發消極。

2020年10月，美國蓋洛普民調公司調查顯示，對總統選舉非常有信心的美國受訪者比例僅有19%，創下自2004年以來該調查的最低紀錄。據《華爾街日報》2022年6月民調，60%的民眾對「美國夢」前景悲觀。

2021年皮尤民調顯示，65%的美國人認為美民主制度需要重大改革；16個發達國家民眾對美國民主信心下降，57%的受訪者認為美不再是民主典範。

德國民調機構發布的2021年「民主認知指數」顯示，53個國家的44%受訪者認為美國威脅本國民主。

◆長期以來，美國無視自身民主制度的結構性缺陷與國內民主實踐的不足，鼓吹所謂「民主國家聯盟」、炒作所謂「民主對抗威權」敘事，實質是打着民主旗號黨同伐異，將意識形態和價值觀作為打壓他國、推進地緣戰略的工具，是假民主、真霸權。美國前中央情報局高官曾公然宣稱，干預（別國內政）符合我們的國家安全利益。如果你不喜歡，就忍着。

美國借「推廣民主」之名在拉美推行「新門羅主義」，在歐亞地區煽動「顏色革命」，在西亞北非國家遙控「阿拉伯之春」，給多國帶來混亂和災難，嚴重損害世界和平、穩定和發展。法國網絡媒體指出，「民主」在美國手中早已成為對異見國家的「大規模殺傷性武器」。

◆一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

◆中國共產黨領導人民實現全過程人民民主，全過程人民民主不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，形成了全面、廣泛、有機銜接的人民當家作主制度體系，構建了多樣、暢通、有序的民主渠道。全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，依法通過各種途徑和形式管理國家事務，管理經濟和文化事業，管理社會事務。中國全過程人民民主實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。中國的全過程人民民主日益得到國際社會廣泛認同和讚譽。

英國學者直言，選舉民主不會使人民和政府建立密切的關係，因為它只有在進行選舉時才要求人民參與。而中國式民主的做法非常不同，協商在中國式民主中是一個非常重要的組成部分。

◆民主是歷史的、具體的、發展的，各國民主植根於本國的歷史文化傳統，成長於本國人民的實踐探索和智慧創造，民主道路不同，民主形態各異。中國堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度。中國無意同美國進行制度競爭和意識形態對抗，中國從不輸出意識形態，從不干涉別國內政，也從不謀求改變美國的制度。

謬誤5：美國與中國共產黨和中國政府有深刻的分歧，但這些分歧是政府和制度之間的，而不是兩國人民之間的。

事實真相：中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇。中國共產黨和中國政府得到中國人民衷心支持和擁護。美方挑撥離間中國共產黨與中國人民的關係，恰恰證明其對中國制度道路的敵意。

◆中國共產黨深深紮根在中國人民之中，與中國人民魚水情深、血肉相連，始終保持旺盛的生機與活力。截至2021年底，中國共產黨共有黨員9500多萬名，是在世界人口最多國家長期執政的世界第一大黨。在中國共產黨的領導下，中國創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」，8億多人成功擺脫貧困，14億人民走向現代化，用短短幾十年時間走完了西方發達國家幾百年走過的路。

哈佛大學連續13年追蹤民調顯示，中國民眾對黨和政府的支持率長期保持在90%以上，連續蟬聯全球第一。美國知名公關公司愛德曼2022年發布信任度調查報告顯示，過去一年中國民眾對本國政府的信任度高達91%，在受訪國家中排名第一。

◆美國上屆政府大搞麥卡錫主義，極力攻擊抹黑中國共產黨，攻擊中方領導人及內外政策，挑撥中國共產黨和中國人民關係，公然挑戰中共領導和執政地位，煽動反華仇共情緒，鼓吹針對中共黨員及家屬採取簽證限制措施。

本屆美國政府執政以來，並未對上述政策作出實質性改變。2021年6月，美國會參議院審議通過長達2000多頁的「2021年美國創新和競爭法案」，把中國視為美國的戰略競爭者和最主要挑戰，污衊抹黑中國發展道路和內外政策，妄言要抵抗中國共產黨的「影響力和惡意行動」，要求撥款2000多億美元確保美國在關鍵技術領域的對華優勢，鼓吹動員美戰略、外交、經濟、科技等手段開展對華全面戰略競爭。美參議院還提出要在2022年至2026財年每年撥款3億美元用於「應對中共惡意影響」，指派美國務院、國際發展署針對「一帶一路」倡議等培養美記者的調查能力，包括「支持公民組織和獨立媒體」等。

美方繼續以具有中國共產黨背景為藉口對兩國正常人文交流合作進行打壓。一段時期以來，中國赴美留學、訪學人員被美方無理滋擾打壓的事件頻繁發生。這些人員大多被問及本人或其父母是否為共產黨員。有的被遣返理由令人匪夷所思，比如因個人手機存有大學軍訓照片而被懷疑有軍方背景等等。這些盤查遠遠超出了美方聲稱的「正常執法」範圍。

◆中國共產黨、中國政府和中國人民血濃於水，密不可分。美方口口聲聲說要尊重中國人民，那就應該尊重中國人民選擇的發展道路和政治制度，尊重代表最廣大中國人民根本利益的中國共產黨。美方將矛頭對準中國共產黨和中國政府，就等於是對準中國人民。美方試圖將中國共產黨、中國政府和中國人民割裂對立起來，必將遭到14億多中國人民的一致反對和堅決回擊。

謬誤6：美國在人權方面呼籲中國改變，不是為了反對中國，而是為了維護和平、安全和人類尊嚴。

事實真相：當前中國人民的人權得到前所未有的保障，人民群眾獲得感、幸福感、安全感前所未有增強。相反，美國對內對外普遍存在嚴重侵犯人權狀況，所作所為觸目驚心。美國是世界上最大的人權侵犯國。

◆中國始終把保障生存權放在首要位置，始終把提升發展權作為優先事項，始終把保障公民合法權益作為基本任務，始終把維護少數民族權利作為重要內容，始終把保護人民安全作為長期目標。

中國共產黨堅持以人民為中心，從誕生那一天起，就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己的初心使命，100多年來一直為人民利益而奮鬥。人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標。中國不斷發展全過程人民民主，推進人權法治保障，維護社會公平正義，中國人民享有更加廣泛、更加充分、更加全面的民主權利。

◆中國創造了消除絕對貧困的奇蹟。到2020年底，中國現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧。2021年，中國全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困；按照世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口占同期全球減貧人口70%以上。中國提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，為全球減貧事業發展和世界人權進步作出了重大貢獻。中國還建成了世界上規模最大的教育體系、社會保障體系和醫療衛生體系。

◆新冠肺炎疫情發生以來，中國堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發制定並實施「動態清零」總方針，因時因勢不斷對防控措施進行調整，最大限度保障人民生命健康，同時以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展。中國新冠感染率和死亡率均處於全球最低水平。

◆中國積極參與全球人權治理，為世界人權事業發展作出了中國貢獻、提供了中國方案。近年來，聯合國人權理事會決議寫入「構建人類命運共同體」，聯合國人權理事會多次通過中國提出的「發展對享有所有人權的貢獻」「在人權領域促進合作共贏」等決議，中國多次代表發展中國家就「落實發展權」「減貧促人權」「促進全球疫苗公平分配」等作共同發言，為維護廣大發展中國家的基本人權貢獻力量，贏得國際社會廣泛贊同和支持。

◆中國是促進國際人權事業發展的倡導者，更是行動派。世界銀行發布的研究報告顯示，「一帶一路」倡議全面實施可使3200萬人擺脫日均生活費低於3.2美元的中度貧困狀態，表明共建「一帶一路」將有力提升更多國家的人權保障水平。面對新冠疫情，中國實施了新中國成立以來規模最大的全球人道主義行動，積極推動共建人類衛生健康共同體。面對全球發展赤字，中國提出全球發展倡議，將增進人民福祉、實現人的全面發展作為出發點和落腳點，已獲得100多個國家和聯合國等多個國際組織響應支持。倡議為推動各國加快落實聯合國2030年可持續發展議程凝聚起廣泛國際共識，有助於增強協同發展的國際合力，為國際人權事業發展提供堅強保障。

◆生命權是最大的人權，生存是享有一切人權的基礎。美國擁有全世界最先進的醫療設備和技術，卻成為全球新冠肺炎感染和死亡人數最多的國家。疫情防控始終被高度政治化，成為共和黨和民主黨相互攻訐、否決、對抗的工具和籌碼。政客只關注政治私利，卻無視民眾生命健康。不科學、不平等、不擔當的疫情防控，嚴重損害了美國人民的生命權和健康權。

目前，美國新冠死亡人數已突破100萬，美國《大西洋月刊》評論，「出乎意料」「猝不及防」「特別痛心」「許多情況下是可以避免的」。美國政客還宣稱「年長者可為國犧牲」「國家經濟比老年人生命更重要」。美國疾病控制和預防中心數據顯示，因新冠肺炎疫情死亡的大多數患者年齡在65歲以上。南加州大學和普林斯頓大學的研究顯示，新冠肺炎使美國人的平均預期壽命減少了1.13歲，這是自二戰以來的最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均預期壽命下降了2.1歲和3.05歲，相對而言，白人的平均預期壽命下降了0.68歲。

美國《華盛頓郵報》報道稱，在100萬美國人死於新冠肺炎的背後，還有一個更高的數字——900萬。這是因新冠肺炎失去配偶、父母、祖父母、兄弟姐妹和孩子的美國人的數量。英國帝國理工學院的監測顯示，截至2022年5月23日，美國有超過25萬名兒童因新冠疫情失去主要或次要監護人。美國政府問責局2022年3月公布的數據顯示，美國可能有2300萬人遭遇長期新冠症狀，預計約100萬人因後遺症影響不能工作。

◆美國是槍支暴力最嚴重的國家。美國有3.33億人口，僅佔全球人口的4%，卻擁有4億多支槍，佔全球私人槍械總數的46%之多，民間持槍率居世界第一，持續不斷的槍擊案平均每天奪取110多人的生命。很多人感慨，在美國買槍比買奶粉還容易。

美國「槍支暴力檔案」網站數據顯示，2021年有約4.5萬名美國人死於槍支暴力事件。2022年5月24日，美國德克薩斯州羅布小學發生槍擊事件，造成包括19名兒童在內的21人死亡。據美國媒體統計，這是美國今年第39起校園槍擊事件。《華盛頓郵報》稱，在今年5個半月的時間裏，美國已經發生了202起大規模槍擊事件。過去數十年來，人們沒有看到美國政府在解決上述問題上採取任何實質舉措。過去25年來，美國聯邦政府未能出台一項控槍法案。《紐約時報》評論稱，美國變得無法治理不是因為政治分歧或抗議或不文明，而是因為這個國家不願保護和關心它的公民——它的婦女、它的少數族裔，尤其是它的兒童。

◆美國的開國元勛一邊說着「人人生而平等」，一邊卻在1789年施行的憲法中保留了蓄奴制度。時至今日，美國雖然表面上廢除了種族隔離制度，但白人至上主義甚囂塵上，對少數族裔的歧視依然系統性存在。美國根深蒂固的種族主義「病毒」與新冠病毒一起蔓延，反亞裔仇恨犯罪頻發高發，土著居民遭受的種族迫害仍在繼續，對穆斯林群體的歧視有增無減，種族經濟鴻溝不斷擴大，種族不平等日益加劇。馬丁・路德・金髮出「我有一個夢想」的吶喊已經過去將近60年，但人們至今看到的仍然是弗洛伊德「我不能呼吸」的殘酷現實。

◆美國通過屠殺、驅趕、絕育、強制同化等手段對印第安人實行種族滅絕，導致印第安人口從1492年的500萬銳減到20世紀初的25萬。美國原住民群體長期受到忽視和歧視，印第安人的文化受到根本性破壞，生命和精神的代際存續受到嚴重威脅。美國政府的許多統計數據完全忽略印第安人，或草率地將其歸為「其他」。

美國印第安人事務協會執行董事兼律師香農・凱勒表示，「我們有着多樣文化和語言，但卻經常不被當作一個族裔來看待，而只是被看作一個政治階層，基於我們同聯邦的條約來取得有限的自治權。」美國《大西洋月刊》評論稱，從歷史上遭驅逐、屠戮和強制同化，到如今整體性的貧困和被忽視，原本是這片大陸主人的印第安人卻在美國社會聲音微弱。

美國政府為推行英語和基督教教育，歷史上對印第安人實行寄宿學校制度，還曾制定法律禁止原住民舉行代代相傳的宗教儀式。美國「外交政策」網站2021年10月11日發表題為《美國必須正視自己的種族滅絕行為》的文章稱，美國政府19世紀至20世紀期間出資建立的350多所土著居民寄宿學校，強制土著居民兒童脫離家庭和社區入讀偏遠的寄宿學校，對其實施文化同化。數十萬土著居民兒童被迫背井離鄉，不少人遭受虐待命喪校園。在這些寄宿學校中，美洲印第安、阿拉斯加和夏威夷土著居民的身份、語言、信仰遭到壓制。美國不僅在道義上，而且在法律上對本國人民犯下了種族滅絕罪行。

美國印第安人作家麗貝卡・納格爾認為，有關美國原住民的信息在美國主流媒體和流行文化中被系統性地清除。據美國土著教育組織報告，87％的州級歷史教材不涉及1900年以後的土著歷史。史密森學會等撰文稱，美國學校里講授的有關印第安人的內容充斥不準確的信息，未如實描述原住民的遭遇。前共和黨參議員桑托勒姆在美國青年基金會上竟公開稱「美國是一個從零誕生的國家，之前這裏幾乎什麼都沒有……說實話，美國文化中幾乎不包含美國原住民文化」。

◆美國主流社會對穆斯林和伊斯蘭教的恐懼、歧視、打壓愈演愈烈。彭博社2021年9月9日報道稱，「9・11」事件後的20年間，美國對穆斯林的歧視呈上升趨勢。美聯社2021年9月9日報道，調查發現，53%的美國人對伊斯蘭教持負面看法。美國—伊斯蘭關係委員會2021年發布報告稱，該組織每年都會收到更多與欺凌和仇視穆斯林相關言論的投訴。

加州大學柏克萊分校他者與歸屬感研究所2021年10月29日發布調查數據顯示，67.5%的穆斯林受訪者經歷過「伊斯蘭恐懼症」帶來的傷害，93.7%的穆斯林受訪者表示他們的身心健康受到「伊斯蘭恐懼症」負面影響。

◆美國是販賣人口和強迫勞動的重災區，至今仍未批准《1930年強迫勞動公約》《聯合國兒童權利公約》和《消除對婦女一切形式歧視公約》，每年從境外販賣至美國從事強迫勞動的人口近10萬人，目前在美至少有50萬人遭受奴役，有24萬至32.5萬婦女和兒童遭受性奴役。

◆移民難民問題淪為美國黨派攻訐與政治鬥爭的政治工具，政府朝令夕改、暴力執法，移民群體遭受超期羈押、酷刑和強迫勞動等不人道待遇。美國邊境執法部門公布數據顯示，2021財年，美國南部邊境有高達557名移民死亡，比上一財年增長一倍多，創下1998年有記錄以來的歷史最高值。同年，美國在南部邊境拘留了170多萬移民，其中包括4.5萬名兒童。2021年9月，超過1.5萬名來自海地的尋求庇護者聚集在德克薩斯州邊境小鎮德爾里奧的一座橋下，在酷熱天氣下睡在骯髒的帳篷里或泥地上，周圍滿是垃圾，生活環境十分惡劣。美國邊境執法部門殘酷對待這些尋求庇護者，巡邏隊騎在馬背上，揮舞着馬鞭沖向人群，將他們驅逐到河水裏。美國有線新聞網絡評論稱，這一場景讓人聯想到美國歷史上用奴隸巡邏隊控制黑人奴隸的黑暗時代。

◆美國政府對美國人民的人權遭受系統性侵犯無動於衷，卻打着人權幌子對別國肆意攻擊、橫加干涉，以強權挑戰公理，以私利踐踏正義。

2001年以來，美國在約80個國家以「反恐」之名發動戰爭或開展軍事行動，造成包括30萬平民在內的超過90萬人死亡。美國發動長達20年的阿富汗戰爭讓阿富汗滿目瘡痍，民生凋敝。據統計，總共47245名阿富汗平民以及6.6萬至6.9萬名與「9・11」事件無關的阿富汗軍人和警察在美軍行動中喪生，1000多萬人流離失所。阿富汗戰爭毀壞阿經濟發展基礎，讓阿富汗人民一貧如洗。美國撤離阿富汗後，立即將阿富汗中央銀行數十億美元外匯儲備凍結，導致阿富汗經濟處於崩潰的邊緣，人民生活雪上加霜。

眾多國家在聯合國人權理事會第四十八屆會議上譴責美國是「世界人權事業最大的破壞者」，並敦促美國解決自身嚴重人權問題。

◆美國是任意拘押、濫施酷刑的老手。多年來，美國中情局打着所謂「反恐戰爭」的幌子在至少54個國家和地區設立「黑監獄」，拘禁高達10萬人。聯合國人權理事會委派的人權問題獨立專家組2022年1月10日發表聲明表示，20年來，美國未經審判就將人任意拘押在關塔那摩監獄，並施加酷刑或虐待的做法，違背國際人權法，是「美國政府在法治承諾上的污點」。美國應該切實正視並糾正自身存在的系統性、長期性人權問題，反思自身在世界各地造成的人道災難罪行，給世人一個負責任的交代。

謬誤7：美方仍奉行基於「與台灣關係法」、美中三個聯合公報、「對台六項保證」的一個中國政策。美對台政策沒變。

事實真相：一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空一個中國原則，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

◆1971年10月，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國秘書處法律事務辦公室官方法律意見明確指出，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位」，使用的稱謂應是「台灣，中國的省（Taiwan, Province of China）」。

在一個中國原則基礎上，中國已同包括美國在內的181個國家建立了外交關係。

◆美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出承諾。

美方在1972年發表的「上海公報」中明確表示：「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。」

美方在1978年發表的「建交公報」中明確表示：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

美方在1982年發表的「八・一七」公報中明確表示：「中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府發表的一九七九年一月一日建立外交關係的聯合公報中，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行『兩個中國』或『一中一台』政策。」

「美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。在作這樣的聲明時，美國承認中國關於徹底解決這一問題的一貫立場。」

◆美方並沒有切實遵守其在台灣問題上作出的承諾，而是不斷開歷史倒車。

政治上，美方先後將所謂「與台灣關係法」「對台六項保證」塞入一個中國政策表述，美政策表述前綴越來越多。這兩個前綴都是美方單方面炮製的，違背了其自身在中美三個聯合公報中所作的承諾，也違反了聯大第2758號決議確認並為國際社會普遍遵守的一個中國原則，從一開始就是非法和無效的，中方從一開始就不予承認和堅決反對。美方還違背僅與台保持非官方關係的承諾，不斷提升美台接觸水平。近年來，美衛生與公眾服務部長、副國務卿等高官和國會議員接連訪台。美駐外大使還多次會見台駐當地所謂「代表」。

軍事上，美方違背逐步減少對台售武，並經過一段時間導致最後解決的承諾，從未停止對台軍售，武器規模和性能甚至不斷提升，包括反輻射導彈、重型魚雷、F-16V戰機等進攻性武器，迄今軍售總額超過700億美元。路透社等還報道，美特種作戰部隊成員一直臨時性輪調台灣，訓練台部隊。

2021年以來，美國領導人先後３次公開表示，如台海發生戰爭，美將協防台灣。

國際上，美方持續助台拓展所謂「國際空間」。近期美方在國際上散布聯大第2758號決議未解決台灣地位的謬論，聲稱各國有權自行界定一個中國政策框架，還極力鼓譟台灣作為觀察員參加第75屆世衛大會，甚至跳到前台助台「固邦」。

◆美方所作所為違背了美無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策的承諾。美前國務卿基辛格在2022年達沃斯世界經濟論壇上表示，「美國不應該採用狡辯或漸進方式發展『兩個中國』方案，我所理解的中美建交時達成的協議是美國將奉行一個中國原則。堅持一個中國原則十分關鍵。」

◆台灣民進黨當局頑固推進「台獨」分裂行徑，美國明里暗裏對「台獨」勢力予以慫恿支持，這是當前台海局勢緊張的根源。制止「台獨」傾向發展、遏制美台勾連，就是維護台海和世界和平。一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」和「一中一台」的紅線不容踐踏。中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。美方應該恪守中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，把不支持「台獨」等承諾落到實處，切實反省糾正自身不斷倒退的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則將嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美關係，美國自身也將為此付出難以承受的代價。

謬誤8：美國與世界各國和人民一道反對新疆地區發生的「種族滅絕」和「反人類罪行」。新疆共有100多萬人因少數民族身份和宗教信仰被關進拘留營。

事實真相：新疆各族群眾的人權得到充分保障，根本不存在「種族滅絕」和「反人類罪行」。美方反覆散播涉疆謊言，完全是為抹黑、打壓中國製造藉口。

◆涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。據不完全統計，自1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴力恐怖案（事）件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。

面對恐怖主義、極端主義的現實威脅，新疆採取果斷措施，依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭，同時通過着力改善民生、加強法制宣傳教育、依法設立職業技能教育培訓中心（以下簡稱「教培中心」）進行幫扶教育等多種方式，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭。新疆已經連續5年多沒有發生暴恐案件，社會安全穩定，發展持續向好，各族人民生命安全得到切實保障。

◆新疆「種族滅絕」是徹頭徹尾的「世紀謊言」。中國新疆地區過去60多年來，維吾爾族人口總量從220萬增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到75歲。

當前新疆社會大局穩定，人民安居樂業，經濟社會發展和民生改善取得了前所未有的成就。2014年至2019年，新疆地區生產總值由9195.9億元增長到13597.1億元，年均增長7.2%。新疆居民人均可支配收入年均增長9.1%。脫貧攻堅取得決定性成就。現行標準下308.9萬貧困人口全部脫貧，新疆絕對貧困問題得到歷史性解決。

新疆各族人民合法權益得到有效保護。各民族不論人口多少，都具有同等法律地位，都享有宗教信仰自由和依法參與國家事務管理、接受教育、使用本民族語言文字、繼承本民族傳統文化等各項權利。

◆2019年7月，50多個國家常駐日內瓦代表聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價中國反恐、去極端化和保障人權的成就。2019年10月，60多個國家在第74屆聯大三委會議期間發言，稱讚中國新疆巨大的人權進步。2021年6月，90多個國家以共同或單獨發言等方式在人權理事會上支持中方。而同期加拿大帶頭以涉疆、涉港、涉藏等問題攻擊中國，只有40多個國家附和，其中沒有一個穆斯林國家。

◆近年來，來自100多個國家的2000多位專家、學者、記者、外交官、宗教界人士等各界人士參訪新疆，見證了新疆各族人民群眾的團結和睦和歡樂祥和。

◆所謂新疆「種族滅絕」完全是由反華勢力炮製的謊言，其代表是德國反華學者鄭國恩。鄭國恩是美政府成立的極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」成員，也是美情報機構操縱設立的反華機構骨幹，更是一個種族主義者。鄭國恩的「研究」漏洞百出，充斥着大量捏造事實、篡改數據的地方，不具備任何學術背景，無法通過任何學術出版審查。例如，其「論文」中有一個圖表，聲稱新疆的婦女年人均接受的節育器植入數量在800到1400個之間。這意味着新疆婦女每人每天都要接受4到8次節育器放置手術，完全不符合常識。

◆美國詹姆斯敦基金會2020年6月29日發布由鄭國恩杜撰的所謂「研究報告」，誣稱中國政府涉嫌對新疆的少數民族實施「種族滅絕」。

「報告」拋出後，包括美國時任國務卿蓬佩奧、美國國務院國際宗教自由事務無任所大使布朗巴克、參議員盧比奧、眾議員麥戈文等在內的美國政客迅速加入炒作，大談所謂「種族滅絕」問題。此後，盧比奧、麥戈文及美國參議員科寧、梅南德斯等要求美國政府將中國政府的治疆政策認定為「種族滅絕」。在美國國務院法律顧問辦公室律師認為有關認定站不住腳的情況下，蓬佩奧在2021年1月19日，也就是美國上屆政府任期的最後一天，宣布認定中國政府在新疆「對維吾爾族等少數民族和宗教少數群體犯下反人類罪」，「實施了種族滅絕」。美國本屆政府就任後沿襲上屆政府立場，繼續污衊新疆「種族滅絕」，進一步暴露了美方借人權問題搞政治操弄的真實面目。

◆反華分裂組織「世維會」操縱沙依拉古麗・沙吾提巴依、吐爾遜娜依・孜堯登等「演員」作偽證，散布各種所謂遭受「迫害」的謊言。新疆維吾爾自治區迄今已舉辦了70多場涉疆新聞發布會，用事實揭穿反華勢力散布的謊言。在這些僱傭的「演員」中，有的聲稱在教培中心已被強制絕育，實際上從未在教培中心學習過；有的聲稱自己在新疆的親人、朋友「失聯」「失蹤」，實際上卻在社會正常生活。

◆美國政府支持的非政府組織「中國人權捍衛者網絡」最早提出並傳播「教培中心關押百萬維吾爾人」的謬論。該組織僅憑對8名維吾爾人的採訪和粗略估算，得出了「新疆地區2000萬人口中，10%的人被拘押在『再教育營』」的荒謬結論。

新疆的教培中心與世界上許多國家推行的去極端化中心、社區矯正、轉化和脫離項目等，在本質上沒有區別。實踐證明，這是預防性反恐和去極端化的成功探索，完全符合《聯合國全球反恐戰略》、聯合國《防止暴力極端主義行動計劃》等一系列反恐決議的原則和精神。教培中心提升了學員使用國家通用語言文字的能力和就業能力，增強了學員的國家意識、公民意識、法治意識。2019年10月，教培中心學員全部結業。結業學員或自主擇業、或自主創業、或在政府幫助下就業，大都實現了穩定就業。

◆美西方國家對新疆人權問題的指控和責難無視新疆人權保障和發展的基本事實，完全是實現其「以疆制華」戰略目標的工具。

2018年8月，前美國國務卿鮑威爾的辦公室主任、前陸軍上校勞倫斯・威爾克森公開表示，美國在阿富汗駐軍的三重目的之一就是遏制中國：「中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造中國的動盪。與那些維吾爾族人一起刺激北京，無需外力，直接從內部搞垮中國。」

謬誤9：中國共產黨以國家安全為掩護在香港實施嚴厲、反民主的措施。北京在香港壓制自由的行動違背了中方在《中英聯合聲明》中所作承諾。

事實真相：美方攻擊抹黑香港國安法的實質是插手香港事務，把香港作為對內地進行滲透干涉的「橋頭堡」。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容美方干涉。

◆美國長期以來勾結香港反中亂港勢力，干預香港政治議程，不斷激化社會矛盾，甚至直接插手香港事務。美國駐港總領事曾公然指責香港特區政府修例和「一國兩制」。美國駐港總領館官員還與亂港頭目會面。亂港分子公開承認，與美方談及關於「香港人權與民主法案」的立法進程，並促請美國停止向香港警察出口催淚彈和橡膠子彈。

◆美國國家民主基金會等美國政府「白手套」資助、策動反中亂港分子以爭取所謂民主自由為名打砸搶燒，暴力衝擊香港立法會大樓，甚至親自上街布陣指揮，企圖在香港上演「顏色革命」。美國國家民主基金會主要通過下屬的美國國際事務民主協會與香港反對派政團、組織接觸，曾資助反對派策動「七一大遊行」，阻止「23條立法」，資助香港反對派政團參加工作坊和研討會，向各政團領導層提供個人諮詢，傳授選舉技巧，開展所謂「青年政治領袖計劃」，培養新興政治團體對抗政府，與反對派立法會議員謀劃「五區公投」，指示、資助香港反對派、激進青年骨幹策劃非法「佔中」行動等。

美國國家民主基金會官網顯示，2020年涉港資金200萬美元，項目11個，其中將擾亂立法會選舉作為重要工作，重點包括「加強市民對選舉的監察」項目，為新成立亂港團體提供技術和財政援助，鼓動其通過監督選舉、爭奪投票權等方式擾亂立法會選舉；「擴大市民政治參與的視野」項目，收集及散播有關民主發展的民意調查結果，誘導香港青年通過網絡分享其政治參與經歷；「支持學生運動者的團結」項目，在立法會選舉前，促進香港學生團體間的互通互聯，指導和培訓其推動「民主變革」的能力及向國際宣傳的能力，參與擾亂選舉秩序；「建設區域團結及賦權香港民主運動」項目，通過網絡加強香港「民主運動」，培植下一代香港「活動領袖」，在亞洲鋪設「民主運動」網絡。

◆美國官員把美國抗議者衝擊國會山事件稱作是「暴力事件」「恥辱」，卻將殘害香港市民、損毀公共設施的暴力犯罪行為稱作是「美麗的風景線」；美國警方出動裝甲車驅散示威者，濫用武力毆打驅趕靜坐示威者，蓄意誘使示威者走上行車道造成違法事實後抓捕，卻將香港特區政府依法維護市民權利和社會秩序說成是「侵犯」人權。這再次展現了什麼叫虛偽的「美式雙標」，也再次暴露美國以「人權」「民主」名義破壞香港繁榮穩定、遏制打壓中國的圖謀。

◆回顧150多年的英國殖民統治時期，香港沒有民主可言，沒有一任港督是由港人民主選舉產生，絕大部分時間立法機構成員更是直接由港督任命。與之形成鮮明對比的是，香港回歸以後，根據基本法，香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，港人依法當家作主、自行管理特區高度自治範圍內事務，香港居民前所未有地享有廣泛的民主權利和自由，這是任何不抱偏見的人都會承認的事實。

◆香港國安法立法目的是堵上香港在維護國家安全方面的法律漏洞，是應對香港暴力恐怖活動、外部勢力非法干預的正當必要之舉。世界上100多個國家的憲法都規定，行使基本權利和自由不得危害國家安全。《公民權利和政治權利國際公約》規定，信仰自由、言論自由、和平集會自由、接受公開審判等各項權利都可基於國家安全、公共秩序等原因受到必要限制。《歐洲人權公約》也有類似規定。

香港國安法僅針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民。立法有利於更好保障香港居民依法享有的各項權利和自由，更好保障香港依法享有的高度自治權，為解決經濟民生等深層次矛盾問題創造條件，也有利於維護香港的法治環境和營商環境，消除商界人士對社會亂象的擔憂，為世界各地願意在香港工作、投資和生活的人創造更好的條件。

香港國安法實施近兩年來，香港法治得到切實完善和更好保障，香港法治指數繼續在全球名列前茅，外國投資者對香港的信心進一步增強，香港呈現從由亂轉治到由治及興的美好前景。香港美國商會今年初公布的「2022商業前景調查」顯示，對香港商業前景持樂觀態度的在港企業比前一年增加18%，持悲觀態度的在港企業則減少17%。

◆中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，與《中英聯合聲明》無關。隨着1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢。《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策是中方的政策宣示，已充分體現在全國人大所制定的基本法中。中方有關政策都沒有改變，中方會繼續堅持。《中英聯合聲明》沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任和干預香港事務的權利。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。《中英聯合聲明》為中英雙邊文件，不涉及其他國家，與第三國無關。主權平等、不干涉內政是國際法和國際關係的基本準則，其他國家和組織無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。

中國中央政府始終堅定不移地貫徹「一國兩制」方針。香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，取得了舉世公認的成就。實踐充分證明，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央政府將繼續確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

◆美國無視香港民主與回歸前今非昔比的客觀事實，逆香港社會團結奮進的主流民意而動，以民主「教師爺」的口氣指手畫腳，對香港的高度自治和人權自由說三道四，這只能讓他們虛偽的雙標面目和亂港遏華圖謀暴露無遺。

謬誤10：中國宣稱捍衛主權和領土完整，卻與公然侵犯主權和領土完整的俄羅斯政府站在一起，為俄羅斯辯護。

事實真相：中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致。推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。美國應切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動。

◆美國違背承諾，連續推動北約東擴，是烏克蘭危機的始作俑者。

1990年，美國時任國務卿貝克在與戈爾巴喬夫會晤時明確作出北約「一英寸都不會向東推進」的承諾。然而在美國主導下，北約1999年後五次東擴，成員國從16個增加到30個，向東推進1000多公里，直抵俄羅斯邊境，實現對黑海的「C」形環繞。

1997年，美國前外交官、蘇聯問題觀察家喬治・凱南在《紐約時報》撰文表示，北約繼續向俄羅斯擴張「將是美國在整個後冷戰時代政策中最致命的錯誤」。

2014年，美國前國務卿基辛格在《華盛頓郵報》撰文表示，烏克蘭如果要生存與發展，就不應該加入北約，不應該在西方與東方間抉擇、不應該成為一方反對另一方的「前哨」，而應該成為連結雙方的「橋樑」。

基辛格出席達沃斯世界經濟論壇2022年會時表示，烏克蘭本應成為東西方間的橋樑，但現已無法實現。400年來，俄羅斯一直是歐洲的重要組成部分，在關鍵時刻，俄羅斯一直是歐洲力量平衡結構的保衛者，歐洲領導人不應忽視長期關係。

美國國際問題專家發表文章指出，美國關於北約東擴的重大決策失誤導致與俄方關係惡化，美政府應該承擔相當大的責任，「美國與北約都不是無辜的旁觀者」。他還表示，美國一些官員高調泄露甚至吹噓美烏情報共享是「極其愚蠢的」。他強調，「美國挑唆俄烏衝突意味着越來越大的危險」。

歐洲議會議員克萊爾・戴利表示，美國在烏克蘭問題上不斷火上澆油，其目的是削弱俄羅斯，並從中牟利，而歐洲會為此付出沉重的代價。當前俄烏衝突持續，仍然看不到和平的曙光，關鍵原因在於「美國並不希望俄烏達成和平協議」。

美前參議員比爾・布拉德利指出，美國在20世紀80年代末至90年代初犯下的最大錯誤就是北約東擴。

美國前國會眾議員加巴德接受採訪時表示，拜登只要簡單說一句保證不接納烏克蘭加入北約，就可以很容易地阻止戰爭，但他卻沒有這樣做。

多年來，美國奉行干涉主義，肆意侵害伊拉克、阿富汗、塞爾維亞、敘利亞等國主權。聯合國高級專家阿爾弗雷德・德扎亞斯在接受專訪時稱，從國際法角度看，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動違反了聯合國憲章，但美國和北約多年來的諸多行為其實更違反了國際法，這在國際慣例法里為當下俄羅斯的行為設立了「容許性先例」。

◆美國一直在烏克蘭問題上煽風點火，不僅不勸和促談，反而持續向烏克蘭方面提供武器，推動緊張局勢不斷升級，導致衝突擴大化、長期化、複雜化，充分暴露了美自私自利的本性。

2022年4月25日，美國國防部長奧斯汀在對烏克蘭進行訪問後表示，美國希望利用這場戰爭「削弱俄羅斯」。

同年5月下旬，在原有136億美元對烏援助的基礎上，美國國會表決批准向烏克蘭再提供400多億美元軍事和經濟援助，總數已超過2021年俄烏兩國軍費總和的70%。

俄烏衝突延宕至今，當歐洲正在承受沉重的政治、經濟、社會代價時，美國卻在收割紅利，軍火商、糧食和能源企業賺得盆滿缽滿，比如美軍工巨頭市值激增上千億美元，出口歐洲的液化天然氣價格比一年前上漲10倍多。

俄烏衝突引發超650萬烏克蘭人湧入歐洲鄰國，引發前所未有的難民危機。美國2022年3月卻只接納了12名烏克蘭難民。數千名烏克蘭難民滯留在美國和墨西哥邊境，不少難民還被美國拘留。當聯合國和國際社會呼籲衝突儘快結束之際，美方卻有人表示要「戰鬥到最後一個烏克蘭人」。

◆中俄關係不結盟，不對抗，不針對第三方，同美國等少數西方國家以意識形態劃線，奉行非友即敵的冷戰思維，拼湊所謂「同盟」、拉幫結夥搞「小圈子」和集團政治、製造對抗分裂有本質不同。

2022年2月4日發表的中俄聯合聲明呼籲捍衛和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利及各國主權安全發展利益，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行聯合國和安理會發揮核心協調作用的真正的多邊主義，推進國際關係民主化，實現世界和平、穩定與可持續發展。

◆作為負責任大國，中國在烏克蘭問題上堅持從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷。中國一直在為世界和平奔走，為國際安全盡力，致力於勸和促談，推動局勢降溫。中方主張：各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方的立場客觀公允，同大多數國家願望一致。

◆世界上233個主權國家和地區中，185個未參與對俄制裁。聯合國190多個會員國中，包括北約成員國土耳其在內的140多個國家未參與對俄制裁。世界上不參與對俄制裁的國家和地區人口同參與對俄制裁國家人口之比為65億:11億。其中，明確反對制裁的人口為48億。

英國《經濟學人》雜誌調查顯示，全球大約三分之二的人口在烏克蘭問題上不支持西方立場。

謬誤11：美國在「印太」地區成立新的聯盟，加強「印太」地區的和平與穩定，啟動促進繁榮的「印太經濟框架」。美國與「印太」地區國家和人民有共同願景：建立一個「自由開放的印太地區」。

事實真相：美國所謂建立「自由和開放印太地區」的願景，本質上就是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，同亞太地區和平發展、合作共贏的時代潮流背道而馳。

◆美國政府「印太戰略」說一套做一套：聲稱要推進地區「自由開放」，實際上卻在糾集盟友擺出「五眼聯盟」「四邊機制」、三邊安全夥伴關係、雙邊同盟、「印太經濟框架」的「五四三二一連環陣」，大搞封閉排他的「小圈子」，強迫地區國家選邊站隊。

三邊安全夥伴關係大張旗鼓幫助澳大利亞發展核動力潛艇，合作開發高超音速武器，挑動地區軍備競賽。「四邊機制」打着反非法捕撈、維護供應鏈韌性的幌子，大肆推進軍事合作和情報共享。美還推動北約染指亞太。這些都是在千方百計拼湊「亞太版北約」，推進對華「一體化威懾」。

◆「印太戰略」引發國際上尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。據英國廣播公司報道，2021年4月，新西蘭外長馬胡塔表示，新西蘭對「五眼聯盟」通過向中國施壓擴大權限感到不舒服，仍然傾向於同中國發展雙邊關係。在美國—東盟特別峰會上，東盟國家共同強調要和平、要合作，不要選邊站隊，不要分裂對抗。

◆美國聲稱要通過「印太經濟框架」確保美在21世紀的競爭中勝出，說明「框架」首先服務於美國經濟。美國長期擱置亞太自貿區建設，退出《跨太平洋夥伴關係協定》，不參加《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，完全是從美國自身利益考慮，「合則用、不合則棄」，只有私利，沒有共贏。

「框架」是美國維護地區經濟霸權的政治工具，實質是通過把控供應鏈價值鏈和掌控新經濟新業態，刻意把特定國家排除在外，把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美間選邊站隊。

美國貿易代表戴琪公開宣稱，「印太經濟框架」是「獨立於中國的安排」。美國商務部長雷蒙多公開表示，「框架」標誌着美重塑地區經濟的領導力，為地區國家提供「替代中國」的方案。雷還稱，「框架」將包括協調出口管制等「毒丸」條款，比如「限制向中國出口敏感產品」等。

「框架」企圖建立美國主導的貿易規則，重組產業鏈體系，讓地區國家與中國在經濟與科技上「脫鈎斷鏈」。很多地區國家對此感到擔憂，認為同中國「脫鈎」會付出很大代價。馬來西亞前總理馬哈蒂爾表示，任何排除世界第二大經濟體的貿易聯盟都不利於加強「印太」多邊貿易合作，美方不將中國包括在「框架」內不是經濟問題，而是政治問題。

◆「框架」儘管美其名曰「菜單式」合作，但並不關心地區國家的發展水平和實際需要，在關稅減讓、市場准入等方便讓利發展中國家的領域幾乎「一毛不拔」，而是強迫各國接受美國所謂的高標準和自身單方面議程，只顧自身關切，不顧各方需求，沒有什麼互惠性可言。

美戰略與國際問題研究中心發布《「印太經濟框架」的地區視角》報告指出，「框架」只體現擴大美在地區經濟存在，而未能解決地區國家最關心的問題，地區國家普遍擔心「框架」只是美方單向受惠，地區國家加入後會背上沉重發展負擔。

謬誤12：中國宣布要在太平洋地區建立一個勢力範圍，在南海推進非法海洋活動，破壞和平與安全、航行自由及商業活動。美將繼續反對中方在南海、東海採取進攻性、非法活動。美將與盟友、夥伴一道，支持該地區沿岸國主張自己的海洋權利，支持航行自由和飛越自由，也將繼續在國際法允許的範圍內航行與飛越。

事實真相：中國始終堅持走和平發展道路，堅持和平共處五項原則，反對以大欺小、恃強凌弱。美方炒作「中國威脅論」，以所謂的「航行自由」為藉口損害中國的主權、安全和海洋權益，是對地區和平穩定的真正威脅。

◆中國歷來主張大小國家一律平等，尊重各國選擇適合本國國情的發展道路，從不尋求建立什麼勢力範圍。中國奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略。中國發展軍力是為了維護國家主權、安全和發展利益，不針對任何國家。中國軍事力量的增長，是世界和平力量的增長。

◆中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。中國對南海諸島的主權和在南海的相關權益，是在漫長的歷史過程中確立的，具有充分的歷史和法理依據，為中國歷代政府所堅持，得到國際社會普遍承認。二戰結束後，根據1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》的規定，中國收復被日本非法侵佔的西沙群島和南沙群島等領土，並通過編制地名、公布地圖、行政建制、軍事駐守等方式宣示主權，加強管轄。中國恢復對南海諸島行使主權既是對歷史上形成的固有權利的正當合法繼承，也是二戰後國際秩序的一部分，得到包括美國在內世界各國普遍承認。

◆當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定。各方堅持全面有效落實《南海各方行為宣言》，加強對話、妥處分歧、深化合作、增進互信，積極推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，為地區及全球安全穩定繁榮注入正能量。疫情以來，各方以線下方式召開了落實《宣言》高官會，以視頻方式舉行了10次聯合工作組會，持續推進「準則」案文磋商。近期，各方克服疫情困難，在柬埔寨舉行疫情以來首次線下磋商。這些積極進展充分展現了地區國家堅定推進「準則」磋商的決心和信念。

◆中國尊重和支持各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，積極維護國際航運通道的安全和暢通。事實上，南海是目前世界上最安全、最自由的海上通道之一。全球50%的商船和1/3的海上貿易航經該海域，每年10萬多艘商船通過該海域。南海航行與飛越自由從來不是問題。

◆釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。中方在釣魚島海域開展巡航執法，是中方依法行使主權的正當舉措，也是針對日方侵權挑釁行動作出的必要反應。中國政府堅定維護國家主權和領土完整，任何國家、任何勢力都不應對此有誤判。同時，中方始終致力於通過對話磋商妥善處理和解決問題，為穩定海上局勢作出了巨大努力。2014年，中日雙方就處理和改善中日關係達成四點原則共識，其中就管控釣魚島和東海海域局勢作出明確約定。

◆美國熱衷於「門羅主義」那一套，搞強權政治和霸權霸凌，肆意破壞國際海洋秩序，目的是維護其海上霸主地位。美國在建國以來240多年歷史中僅有16年沒有打仗，在全球80個國家和地區擁有800多個海外軍事基地；軍費常年高居世界第一，佔世界軍費總開支約1/4，相當於其後9個國家軍費開支的總和。近來美國又提交了約8130億美元的2023財年國防預算草案。常年維持如此龐大的軍費開支，美國才是對全世界構成「步步緊逼的挑戰」。

◆美國罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端，挑撥地區國家間關係，是南海穩定的最大破壞者和南海軍事化的最大推手。根據專業機構統計，較之十幾年前，美對中國的抵近軍事偵察次數增長了一倍多。當前每天有5艘左右艦艇在中國近海游弋。今年以來，美軍艦平均每月穿越台灣海峽一次，大型偵察機對華抵近偵察高達800餘架次，並多次侵犯中國領空。美方還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂。

2021年10月2日，美軍「康涅狄格」號核潛艇在南海地區潛航時發生撞擊事故。事故發生一周後，美方才發表了一份語焉不詳的聲明，說核潛艇撞上了不明物體。事故發生近一個月後，美方又說撞上了「不知名的海底山」。直至2022年5月23日，美國海軍才公布事故最終調查報告，但始終沒有對核潛艇的航行意圖、事故發生的具體地點、是否在別國專屬經濟區甚至領海、究竟有沒有造成核泄漏以及破壞海洋環境等外界嚴重關切和疑慮的問題，作出明確的說明。

◆1979年美國在《聯合國海洋法公約》達成前推出「航行自由計劃」，就是要在不加入《聯合國海洋法公約》的情況下，最大程度維護美國軍事力量橫行各大洋的「自由」，挑戰新的海洋秩序。所謂「航行自由計劃」不符合公認的國際法，無視眾多沿海國家的主權安全和海洋權益，嚴重危害地區和平穩定，其實質是以「航行自由」為名，推行美國的海上霸權，一向遭到國際社會廣大成員、特別是發展中國家的堅決反對。

謬誤13：中國政府官員傳播虛假信息。

事實真相：中國是虛假信息的最大受害者，美國是散布傳播虛假信息的最大源頭。

◆美國共和黨和民主黨尖銳對立，政客撒謊成性、相互攻訐、甩鍋推責已經成為美國一種政治生態。根據美聯社-NORC公共事務研究中心和芝加哥大學皮爾森研究所開展的一項調查，近半數受訪者認為美國政府對散布虛假信息負有責任。

◆美國曾多次利用虛假信息在全球發動了多場戰爭、實現霸權圖謀。美國時任國務卿鮑威爾當年憑一管「洗衣粉」作為證據指責伊拉克擁有大規模殺傷性武器，以「白頭盔」擺拍視頻指責敘利亞政府對本國民眾使用生化武器。

2019年，美國時任國務卿蓬佩奧曾公開宣稱：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊。我們還有一門課程專門來教這些。這才是美國不斷探索進取的榮耀。」

2022年5月4日，美國共和黨參議員蘭德・保羅在國會聽證會上直言：「你知道誰是世界歷史上最大的虛假信息傳播者嗎？美國政府。」

◆美國政界操弄媒體，嚴重傷害媒體的公信力。蓋洛普公司2020年一項調查顯示，高達六成的美國民眾不信任媒體，其中對媒體完全不信任者高達33%，比2019年高出5個百分點。

◆美國多次就新冠病毒溯源、涉疆、涉藏、涉港、民主人權等問題炮製了大量謊言謠言，如「實驗室泄露論」「種族滅絕」「強迫勞動」等，這些謊言均已被事實戳破。

俄烏衝突爆發以來，美國為推卸北約東擴引發衝突責任，不斷散布涉華虛假信息，對中方進行無端指責和攻擊。比如，《紐約時報》發表報道援引「來自美國匿名高官」的消息稱，中國事先知曉俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。美常駐聯合國代表格林菲爾德在聯合國安理會有關會議上稱，中國散布虛假信息支持俄羅斯。這完全是捏造污衊。同時，美國大肆圍堵異己聲音，對轉發中國媒體報道連結的推文添加「特殊標識」，對真正造假的西方媒體卻視而不見。

◆美國將虛假信息作為對中國攻擊施壓的政治工具，已經形成「黑金、黑論、黑嘴」反華輿論產業鏈條。表面上，反華言論出自部分媒體、政客，而實際上，其背後隱藏着龐大的資本驅動鏈條。部分美西方機構和組織提供政治「黑金」，源源不斷資助反華團體和個人。一些智庫和學術機構炮製「黑論」，通過西方話語霸權塑造反華國際輿論。政客和媒體充當「黑嘴」，廣泛散布涉華謊言謬論。

上述涉華謊言「製造工廠」的典型代表就是大量涉疆謊言的始作俑者鄭國恩和澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）。

鄭國恩實為美國政府成立的極右翼組織成員，也是美國情報機構操縱設立的反華研究機構骨幹，其所謂涉疆報告毫無信譽和學術價值、學術操守可言。

據媒體披露，美國國務院、軍工企業是ASPI主要外國「金主」，僅美國國務院一年資助就近140萬澳元，並且全部用於反華項目。ASPI在病毒溯源、涉疆、數據安全等問題上散布了一系列謊言和虛假信息。

◆美方不僅慣於散布涉華虛假信息，而且以虛假信息為依據，出台打壓遏制中國的措施，頒布涉華法令，實施對華制裁。2021年12月，美方以所謂擔憂「強迫勞動」為藉口，將所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，全面禁止自新疆進口產品，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

◆中方用事實數字說明真相，拆穿美方製造散播的謊言謠言，不是散播虛假信息，而是以正視聽。美方不以客觀事實為依據，而是從自身利益出發，將同美說法不一致的言論一概稱為「虛假信息」，實質是輿論霸權霸凌。

謬誤14：中國規避或違反貿易規則，通過經濟操縱讓美國工人失去數百萬份工作，傷害美國和全球的工人和公司。美國將抵制中方提供政府補貼、設置准入壁壘等市場扭曲行為，制止中國政府繼續通過這些方式獲得競爭優勢。

事實真相：中國忠實履行加入世貿組織承諾，是多邊貿易體制的維護者、建設者和貢獻者。中美經貿關係的本質是互利共贏，美方在貿易、投資等領域對中方的無理打壓是當前中美貿易摩擦的根源，損人不利己。

◆中國加入世貿組織20多年來，切實履行世貿組織承諾，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，不斷擴大市場開放，關稅總水平由15.3%降至7.4%，開放的服務部門增至近120個。

2021年10月，世貿組織進行第八次對華貿易政策審議。成員們充分認可中國在維護多邊貿易體制、參與世貿組織工作所做努力，讚賞中國在促進貿易和投資自由化、便利化、擴大對外開放、共建「一帶一路」等方面取得的成就。

聯合國貿發會議負責人表示，過去20年來，中國始終堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，全面參與世貿組織談判，引領投資便利化、電子商務等談判，推動世貿組織規則與時俱進。

◆中國順應國際區域經濟一體化大趨勢，同世界各國加深經貿往來，積極對外商簽自貿協定，加快自貿區建設。目前已與26個國家和地區簽署19個自貿協定。

◆中國積極深化供給側結構性改革，提前兩年完成「十三五」鋼鐵行業去產能1.5億噸目標，佔全球削減鋼鐵產能的114%。中方僅安置鋼鐵工人就達28萬人，超過美歐日鋼鐵行業就業總人數。

◆中美經濟高度互補，利益深度融合，經貿往來互利共贏。2021年，中美貿易額達創紀錄的7500億美元。美中貿易全國委員會發布的《2022年美國出口報告》顯示，2021年，美國對華商品出口達1490億美元，同比增長21%，為美創造85.8萬個就業崗位。美國中國總商會發布的《2020年在美中資企業商業調查報告》指出，截至2019年，美國中國總商會成員企業在美投資超過1230億美元，直接僱傭約22萬名員工，間接支持美各地逾100萬個就業崗位。美中貿易全國委員會研究顯示，出口到美國的中國商品使美國物價水平降低1%至1.5%，幫助美普通家庭每年節省850美元。

◆美試圖將自身經濟問題甩鍋給中國，並藉機對華搞貿易戰、關稅戰，結果是搬起石頭砸自己的腳。美對華加征的關稅使美國公司市值損失超過1.7萬億美元、美國家庭每年戶均開支增加1300美元。美中貿易全國委員會2021年報告顯示，對華貿易戰導致美喪失24.5萬個就業崗位。穆迪投資者服務公司報告稱，美國消費者承擔了對中國商品加征關稅92.4%的成本。諾貝爾經濟學獎獲得者保羅・克魯格曼認為，「美對華貿易政策徹底失敗，關稅對美國造成的傷害更大」。

2022年5月18日，全美零售商協會致信美國總統拜登，呼籲取消對華關稅，稱這將使美物價指數降低1.3%。美國財長耶倫稱，部分對華關稅傷害了美消費者和商家，可考慮取消，從而緩解美國內通脹。

當前中美經貿合作面臨的障礙主要來自美方。美將一千多家中國企業列入不公正打壓制裁清單，本屆國會提出300多項涉華消極議案。正在推進的「兩黨創新法案」實質是遏礙中國經濟發展。

◆美方動輒指責中方產業補貼政策，自己才是包括補貼在內的「產業政策」鼻祖。美多屆政府都曾制定扶持新興產業計劃，通過稅收減免、政府採購等手段干預市場，推動政企合作和技術轉讓。上世紀五、六十年代，美國實施振興計劃，扶持航天、軍工等產業發展。上世紀九十年代克林頓政府通過「信息高速公路」計劃扶持高科技產業發展。這類產業政策至今仍在延續。美國戰略與國際問題研究中心報告指出，美及其歐亞盟友、夥伴均在加大對本國半導體、電動汽車電池、製藥等產業補貼力度，支持本國企業做大。

◆美是全球貿易體系的最大破壞者。美奉行「美國優先」政策，拒絕承擔應盡的多邊貿易協定義務，不斷毀約退群，嚴重影響國際貿易機制發展和運行。世貿組織爭端裁決研究報告顯示，美國是迄今為止最大「不守規矩者」，世貿組織2/3的違規由美國引起。美國還阻撓世貿組織上訴機構新成員任命，導致世貿組織上訴機構自2019年12月以來徹底陷入癱瘓。

謬誤15：美國要給各國提供另一個選項，使各國不再承受造成債務負擔的不透明投資。

事實真相：中國對外援助始終尊重受援國主權，不附帶任何條件，堅持互利共贏，給有關發展中國家帶去實實在在的好處，得到有關國家讚賞感謝。

◆所謂中國「債務陷阱」是美西方詆毀抹黑中國、干擾中國與發展中國家合作的「話語陷阱」。美國《大西洋月刊》2021年刊文稱，「中國債務陷阱論」是一些西方國家政客精心編造的謊言，而且是彌天大謊。

西方資本是發展中國家的最大債主。根據2022年世界銀行國際債務統計，在當前非洲整體外債中，多邊金融機構債務佔28.8%，以西方金融機構為主的商業債權人債務佔41.8%，兩者所持債務佔比近四分之三，是非洲債務大頭。

美國約翰斯・霍普金斯大學中非研究中心負責人稱，該中心審查了數千份中國對外貸款文件，大部分系在非項目，未發現任何證據表明中國有意逼迫窮國舉債，沒收其資產，或尋求在其內部事務中獲得更大發言權。該中心研究數據顯示，中國在非洲整體外債佔比為17%，遠低於西方。

沒有任何一個非洲國家因為開展對華融資合作而被迫將港口、礦山等戰略性資源抵押給中國。德國之聲稱，在非洲債務國無法償還債務的情況下，中國並不能獲得對其基礎設施的使用權。

◆債務問題的本質是發展問題。解決該問題的關鍵在於確保借貸資金切實發揮效益。

以非洲為例，西方國家對非融資主要集中在非生產領域，且貸款大多包含在人權、司法領域改革等政治條件，未能真正促進經濟發展、增加政府稅收、改善國際收支，反而成為「控制」「禍害」非洲的手段。

中方始終堅持尊重非洲人民意願，立足非洲實際需要，對非投融資主要用於基礎設施建設和生產性領域。新世紀以來，中國積極支持非洲經濟發展，為非方提供有別於傳統「巴黎俱樂部」的新融資渠道，為非洲增強自身「造血」功能、提升自主發展能力、迎來連續20年經濟高速增長的「黃金時代」提供了有效助力。

約翰斯・霍普金斯大學教授德伯拉・布勞提加姆指出，中國投資具有多樣性。僅2014年，中國企業就簽署700多億美元合約，惠及非洲醫院、油氣管道和機場等重要基礎設施建設。

據不完全統計，2000年至2020年，中國在非洲建成的公路鐵路超過13000公里，建設了80多個大型電力設施，援建了130多個醫療設施、45個體育館、170多所學校，為非洲培訓各領域人才共計16萬餘名。

中國企業通過政府和社會資本合作模式投資建設肯雅內羅畢高速路，為當地創造6000多個就業崗位，並使超過200家分包商和數百家本地供應商受益。肯雅政府對此高度評價，稱之為肯中互惠共贏合作的重要體現。

中國企業參與的尼日利亞萊基深水港項目已為當地提供1200餘個就業崗位，並有望在建成後直接和間接創造17萬個就業機會。

香港學者公布的調查發現，參與調查的中國企業僱用的員工80%以上是非洲本地人。

倫敦政治經濟學院研究顯示，中國在非投資產生了「顯著且持續積極」的長期影響。

美國蘭德公司研究報告顯示，鐵路聯通促進「一帶一路」沿線國家出口額增長2.8%。

◆中方特別重視項目債務的可持續性問題，早在2017年就與26個「一帶一路」國家簽署了《「一帶一路」融資指導原則》。2019年，中國發布《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，立足債務國的負債情況和償還能力，堅持平等協商、依法依規、公開透明，加大對項目經濟、社會、民生效益的監督評估，引導主權債流向高效領域，確保項目的長遠收益。同時，中國還積極主動為債務國「減負」。

世界銀行研究指出，2008-2021年中國對低收入國家債務進行了71次重組。2020年，中國積極響應G20緩債倡議，僅當年緩債額便超過13億美元，佔G20緩債總額近30%，是G20中貢獻最大的國家。中國同19個非洲國家簽署緩債協議或達成緩債共識，積極參與G20共同框架對乍得、埃塞俄比亞的個案債務處理。

◆美西方國家不但自己不採取行動，還對來自中國的援助指手畫腳，廣大發展中國家普遍對此感到不滿。

斯里蘭卡國家教育委員會顧問海蒂格教授接受《環球時報》採訪時表示：「中國提供的貸款都是根據斯政府的需求，用於改善我們的基礎設施，這些貸款給我們的經濟民生帶來極大改變，並不存在所謂的『債務陷阱』。而且中國貸款只約佔斯全部債務的10%，有些媒體顯然選擇性無視這一點。」「西方媒體會炒作 『中國債務陷阱』乍一聽似乎有點道理，但實際上是故意隱藏了基礎建設完善所帶來的經濟發展、就業崗位、招商引資等巨大的經濟價值。」

2022年1月17日，斯里蘭卡《每日新聞》發表文章《斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾的發展需要中國》稱，「南亞國家在發展進程中需要中國，因為中國就是『發展』的代名詞。中國的『一帶一路』倡議給幾乎所有的南亞國家帶來好處。」文章表示：「就斯里蘭卡而言，我們是中國項目的受益者，許多人在這方面只會炒作『中國債務陷阱』，卻沒有人提中國為斯里蘭卡海港、機場、國道和配電中心的投資給我們帶來的發展。」

烏干達總統穆塞韋尼2022年接受《日經亞洲評論》雜誌採訪時表示，過去600年非洲一直存在「債務陷阱」問題，這是由奴隸貿易、殖民主義和新殖民主義造成的，其中沒有一個來自中國。中國曾支持非洲人民反抗殖民主義，後來才開始在非洲從事經濟活動。

盧旺達總統卡加梅指出，中國與其他國家參與非洲事務模式不同，從未強迫任何國家向他們貸款來積累債務。

尼日利亞外長奧尼亞馬稱，尼日利亞選擇中國企業建設基礎設施，是因為中企經驗豐富、性價比高，中國並未借項目施加所謂「影響力」。

謬誤16：長期以來，中國公司在美享受的市場准入遠超美國公司在中國的待遇。在中國運營的美國企業常遇到系統性強制技術轉讓，但在美運營的中國企業都受到美國法律保護。

事實真相：中國始終致力於打造市場化、法制化、國際化營商環境，營商環境不斷優化。相比之下，中資企業在美營商環境不斷惡化。

◆中國是營商環境改善最大的經濟體。近年來，中國連續縮減外資准入負面清單，完善投資促進和保護、信息報告等制度，加強知識產權保護，成為全球營商環境進步最快的經濟體之一。中國營商環境持續改善和超大規模市場的吸引力，對全球跨國投資產生強大磁力，新設外商投資企業數量實現穩步增長。從2012到2021年，在華外商投資企業數量從44.1萬戶增長到66.4萬戶，增幅超過50%。世界銀行發布的《2020營商環境報告》顯示，中國營商環境全球排名位列第31，兩年內提升了47位。中國歐盟商會發布的《商業信心調查2021》稱，超過半數受訪歐盟企業認為中國知識產權執法力度「足夠好」「非常好」，創下滿意度的歷史新高。

◆中國營商環境好不好，包括美企在內的外國企業最有發言權。中國美國商會2022年度《中國商業環境調查報告》顯示，58%的美在華企業2021年營收實現增長，66%的企業計劃今年增加在華投資，中國仍然是60%的企業近期全球投資計劃的前三大投資目的地之一。美中貿易全國委員會發布《2021年中國商業環境調查報告》稱，95%的受訪企業在中國持續保持盈利，74%的受訪企業在其全球戰略中將中國視為最重要的國家或排名前五位的重點國家之一。2022年1至4月，美國實際對華投資同比增長53.2%。這些都充分表明外國企業看好中國經濟發展前景，認可中國營商環境，對長期植根中國市場充滿信心。

◆美國為維護自身霸權和經濟利益，違反市場經濟原則和國際貿易規則，濫用國家力量，不擇手段打壓遏制中國企業。美國政府通過編造「強迫勞動」等謊言妄圖打壓新疆棉花、番茄、太陽能光伏產業。據不完全統計，2021年，美海關和邊境保護局已針對輸美涉「強迫勞動」貨物發布7項暫扣令，包括針對新疆出產的服裝、紡織品等棉花製品，番茄種子、番茄罐頭、番茄醬以及其他番茄製成品，矽基產品、電子產品等，共扣留、沒收總價值約4.85億美元的貨物，數量和價值較2020年均大幅增長。美國現任政府在涉疆問題上對華制裁的數量和力度均已超過上屆政府。

◆美國以不透明、不公正的行政手段對中國企業在美融資、運營施加全方位限制。據美國官方統計，美迄今已將1055個中國實體和個人（不含海外關聯實體）列入各類制裁清單。其中，實體清單467個，特別指定國民和被封鎖人員清單（SDN清單）306個，未經驗證清單201個，中國軍工複合體企業清單68個，另有少數其他實體。今年2月，美國貿易代表辦公室（USTR）將中國微信、阿里全球速賣通列入「惡名市場名單」，繼續將拼多多等中國企業以及9家中國實體市場列入名單。

謬誤17：中國利用美國經濟開放性從事間諜、黑客、技術竊密等活動，來推進自身軍事創新、強化對內監控，加大其他國家對其技術依賴。美國應使技術根植於民主價值觀。

事實真相：中國技術創新和發展依靠自身投入和努力。美方在科技交流合作方面以意識形態劃線，是冷戰思維的體現。

◆中國是全球創新大國，創新投入規模和增速領先世界。據統計，2021年中國全社會研發投入達27864億元，同比增長14.2%，共授權發明專利69.6萬件，同比增長31.3%。世界知識產權組織《2021年全球創新指數（GII）報告》稱，中國國家創新能力綜合排名從第35名升至第12名。中國擁有19個全球百強科技集群，位列世界第二。中國申請人提交的國際專利申請達6.95萬件，連續三年位居全球首位。歐洲專利局統計顯示，2021年共收到來自中國16665項專利申請，同比增長24%，在主要專利申請國中增幅最高。

◆近年來，中國主動融入全球科技創新網絡，「一帶一路」科技人文交流取得豐碩成果。中國還積極推進《海牙協定》《馬拉喀什條約》加入進程，為知識產權全球治理貢獻中國力量。中國歐盟商會發布的《商業信心調查2021》顯示，半數以上受訪企業認為中國知識產權執法力度「足夠好」或「非常好」。

◆歷史上，美國多次通過刺探情報、吸引移民、壟斷專利等手段竊取知識產權，攫取技術紅利。

二戰後，美國通過「回形針」行動搜刮德國先進飛行器、制導導彈控制等技術專利，將德國幾乎所有政府部門、研發機構、大型企業洗劫一空，並強迫德國科學家移民美國。上世紀90年代，美情報機構在日本汽車貿易談判代表專車上安裝竊聽裝置，獲取內部情報，以贏得談判主動權。2001年，歐洲空中巴士公司狀告美波音公司藉助美國家安全局「梯隊」電子監控系統跟蹤空客公司員工電話、傳真、電郵，竊取商業秘密。2013年，美司法部扣押法國阿爾斯通公司4位高管，脅迫阿爾斯通向美通用電氣公司低價出售電力和電網等核心業務。2021年，丹麥媒體曝光，美國家安全局利用在丹麥的互聯網設施監聽歐洲各國高官和企業家。美還以應對晶片短缺為名，強制各國晶片巨頭企業限期交出訂單、客戶信息、庫存等關鍵資料，謀求扭轉美在晶片行業的劣勢。

◆美方標榜「自由」「開放」，卻動輒設置技術壁壘，拼湊所謂「民主科技聯盟」，將科技問題政治化、意識形態化，打造封閉排他的「小圈子」。美國劃定生物技術、人工智能等近20類重點管控技術，強化出口管制，嚴格投資審查，泛化「國家安全」概念，企圖給他國高科技產業發展「設絆子」「卡脖子」，嚴重侵犯發展中國家科技發展權利。

謬誤18：氣候問題不是意識形態問題，而是數學問題。如果中國堅持目前的計劃，在2030年前不降低排放量，那麼世界其他國家排放量必須在2035年前降至零，這是基本不可能的。

事實真相：美國對於全球氣候變化、減少溫室氣體排放負有不可推卸的責任。美國不應轉嫁責任，不應奉行「雙重標準」。

◆發達國家在過去200多年的工業化過程中無序排放，對全球氣候變化負有不可推卸的歷史責任。1850年到2011年，發達國家碳排放量佔全球排放量的79%。《聯合國氣候變化框架公約》、《京都議定書》、《巴黎協定》都要求發達國家償還歷史債務。

◆從歷史發展角度來看，發展中國家不是溫室氣體的主要排放者，而是氣候變暖的受害者。共同但有區別的責任原則是全球氣候治理的基石。發達國家和發展中國家在造成氣候變化上歷史責任不同，發展需求和能力也存在差異，用統一尺度來限制是不適當的，也是不公平的。巴布亞新幾內亞環境部長韋拉・莫里在《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）期間表示：「因為它們（發達國家）的工業化活動，我們成為全球氣候問題的受害者，正承受着他們製造的氣候後果。這絕對不公平。」

◆在應對氣候變化方面，中國不僅是認真負責的參與者，更是腳踏實地的行動派。習近平主席明確提出，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，時間只有30年，而歐盟、美國、日本給自己規定的時間分別是中國的2.4倍、1.4倍和1.2倍。

中國在節能、提高能效、發展可再生能源、交通、建築等領域所做的貢獻基本上都佔全球總量的30%-50%，貢獻顯而易見。截至2020年底，中國單位GDP二氧化碳排放較2005年降低約48.4%。煤炭消費佔比由2005年的67%下降到2020年的56.8%。中國可再生能源發電累計裝機容量超10億千瓦，佔全國發電總裝機容量的43.5%。全球光伏企業前20強中有15家是中國企業，前五名均為中國企業。全球十大風電企業中有七家是中國企業。中國過去10 年淘汰1.2億千瓦火電，超過了英國目前裝機發電總規模。截至2021年底，中國全國新能源汽車保有量達784萬輛，其中2021年新註冊登記新能源汽車295萬輛，佔新註冊車輛總數的11.25%。

中國可再生能源佔比已超過美國。2019年底，中國水電風電光電裝機容量達到7.56億千瓦，是美國的2.8倍。中國可再生能源佔一次能源消費比達到12.7%，約為美國的1.4倍。

◆美國作為全球累計溫室氣體排放量最多的國家，人均碳排放量是全球平均水平的3.3倍。1750年到2019年的270年間，美國累計排放4125億噸溫室氣體，約佔全球總量的1/4，是全球最大累計國，為中國的近兩倍。數據顯示，美國溫室氣體排放量歷史最高值為人均23.44噸，美國2018年人均排放量為16.85噸，而中國的這一數字是7.56噸。中國作為製造業大國，目前人均碳排放量不及美國一半，人均歷史累計排放量約為美國的八分之一。即便是2030年中國實現了碳達峰，中國的人均碳排放量大致也只有7-8噸，但美國2005年碳達峰時人均碳排放量已達14噸。

◆2017年6月，美國宣布將退出《巴黎協定》，2020年11月正式退出該協議，極大地損害了全球環境治理的公平、效率和成效。2021年2月，美國才正式重新加入《巴黎協定》。雖然政治姿態有所恢復，但其溫室氣體排放量卻回不去了，2021年排放量較2020年不降反增，離《巴黎協定》的要求越來越遠。美方在事關全球整體前途命運的問題上反覆無常，充分暴露了其在重大原則問題上的實用主義態度，已經失信於全球大家庭。

◆向發展中國家提供資金，幫助他們更好應對氣候變化，是發達國家不可推卸的道義責任。在2009年哥本哈根和2010年坎昆會議上，發達國家承諾到2020年每年共同調動1000億美元資金幫助發展中國家應對氣候變化。然而十多年來，發達國家從未能真正兌現這一承諾。國際知名智庫報告顯示，發達國家每年提供的氣候出資不僅總額不達標，而且存在「摻水」「湊數」等問題，實際提供的有效資金遠低於官方通報數據。特別是美國僅完成應承擔份額的不足20％。

◆美國多年來在公開場合表示希望與中方合作應對氣候變化，但行動上卻自相矛盾。美國要求中國控制煤炭消費的同時卻要求中國繼續從美國進口煤炭；提出發展可再生能源的同時卻制裁中國的光伏企業。以光伏產品為例，從2012年開始，美國針對中國光伏產品徵收反傾銷和反補貼稅，稅率高達34%-47%。2014年12月，美國對中國光伏製造商進行「雙反」調查。2018年1月，美國上屆政府決定對85億美元的進口太陽能電池板徵收全球保障性關稅。2021年底，美國將所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，打着人權的幌子打擊新疆光伏產業。美有關舉措不僅打壓正常的光伏產品貿易、打亂正常供應鏈，也破壞全球應對氣候變化的努力。美方應糾正錯誤，為中美兩國氣候合作營造有利環境。

◆當前氣候變化給人類生存和發展帶來嚴峻挑戰，需要各國合力應對。包括美國在內的發達國家應切實遵循共同但有區別的責任原則，按照《巴黎協定》的要求，正視其歷史責任，展現更大的雄心和行動，率先大幅度減排，早於2050年實現碳中和，並為發展中國家留出應有的發展和排放空間，落實向發展中國家提供充足資金、技術和能力建設支持的承諾。在兌現出資承諾、發揮公共資金引導作用的基礎上，積極發展綠色金融，引導社會投資流向低碳領域。各方還要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度，促進技術創新和可持續發展，通過碳市場收益分成機制，為發展中國家適應氣侯變化和開展能力建設提供穩定的資金來源。

謬誤19：在打擊非法毒品特別是合成阿片如芬太尼方面，我們希望與中國合作，阻止國際販毒組織獲得化學前體，其中許多都源自中國。

事實真相：美國國內芬太尼濫用問題的根源在美國自身。

◆毒品泛濫是長期困擾美國的一大頑疾，有深刻歷史和社會根源。

美國以佔世界5%的人口，消費了全球80%的阿片類藥物，是全球第一大毒品消費市場。美國國內普遍存在濫用處方止痛藥的傳統，其背後是藥企、醫藥代表、醫生利益的完整鏈條，藥企大力兜售、醫師濫開處方、政府打擊不力、大麻合法化負面導向等多種因素交織，最終造成毒品消費市場持續擴大。美國阿片類藥物濫用和死亡人數增加，起源於1995年美國食品藥品監管局批准普渡製藥公司出產的阿片類止痛藥奧施康定。在阻遏需求、控制生產方面，美國完全可以做得更多。

美國作為全球芬太尼問題最為突出的國家，也是全球芬太尼類藥品最大的生產國和使用國，至今仍未正式整類列管芬太尼類物質，卻總是對別國提要求，這是典型的「自己有病，卻讓別人吃藥」。

◆中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體。截至2021年底，中國列管了37種易製毒化學品及麻黃素類物質，超過了聯合國的列管數量，並一直嚴格按國際規則和中國法律監管化學品進出口，所做的努力和取得的成效有目共睹。

2019年5月1日，中國政府在國內尚未出現規模性濫用、現實危害並不突出的情況下，在全球範圍內率先正式對芬太尼類物質進行整類列管，這是落實中美兩國元首共識的重要成果，也是中方站在全人類健康、安全和福祉的高度，積極回應美方關切、努力幫助美方應對國內阿片類物質危機的切實體現。

中方還通過寄遞行業施行「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項制度、強化涉及美國等重點地區跨境郵包檢查力度等措施，嚴厲打擊芬太尼等列管化學品的販運，取得顯著成效。

在整類列管芬太尼類物質後，中國國家禁毒委員會、公安部一直同美國白宮禁毒政策辦公室、國務院國際禁毒執法局、緝毒署等合作夥伴保持密切、坦誠、深入的協作。2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。美方在多個場合向中方表示感謝，一再強調中美禁毒合作是兩國執法合作的亮點。

眾所周知，防止非列管化學品流入製毒的責任在進口國。但美方一不正式列管芬太尼類物質，二不解決國內需求問題，反而混淆是非，誣稱「販毒組織製毒化學前體來自中國」，一味甩鍋推責，拿非列管物質說事，這既是別有用心，也是對美國民眾生命健康極不負責任。

◆2020年5月，在沒有任何證據的情況下，美方將中國公安部物證鑑定中心、國家毒品實驗室等列入制裁「實體清單」。一面要求中方合作，一面制裁中方禁毒部門，嚴重阻礙中方芬太尼類物質監測體系的正常運行，嚴重影響中美禁毒合作。

在國際社會及中國芬太尼類物質管控越來越嚴的情況下，美芬太尼問題持續惡化，致死人數不降反升，說明美方在芬太尼濫用上沒找到癥結所在。中方曾多次善意提醒美方加強對芬太尼藥品處方的監管、強化宣傳教育等，這些都是國際社會公認的有效做法。

謬誤20：在全球糧食危機威脅全世界人民的時候，我們期待中國這個在農業方面取得巨大成就的國家幫助全球做出反應。

事實真相：美國長期限制糧食出口，壟斷糧食貿易。俄烏衝突爆發後，美國擴大武器援助，濫用單邊制裁，進一步加劇全球糧食緊缺，對全球糧食危機負有不可推卸的責任。

◆美國糧食逆全球化、能源化和貿易寡頭化才是全球糧食安全問題的根源。

美國利用主要產糧國地位，限制對他國糧食出口，持續打擊全球正常糧食貿易。美國、加拿大、歐盟等12個糧食主產區生產和出口的糧食總量佔全球70%。從全球貿易關係看，發展中國家能否買糧、以何價格買糧，決定權被美西方發達國家把控。

美國消耗糧食生產生物燃料，對全球食物供給特別是口糧供給造成衝擊。美國生產的近三分之一玉米用於生物燃料。這對全球糧食供應造成競爭性替代，造成糧食和能源價格相互推高的惡性循環。

ADM、邦吉、加吉和路易達孚四大糧食供應商壟斷了全球約80%以上的糧食貿易，控制全球農貿原料、糧食生產、加工和供應等各環節並掌握國際糧食定價權，利用全球糧價波動賺取超額利潤，其中三家來自美國。2021年以來，四大糧商淨收入分別增長53%、80%、64%和47.7%，ADM和邦吉股價上漲近3倍之多。這些國際糧食寡頭以逐利為根本導向，不放過任何時機炒作糧食安全問題、渲染糧食供應緊張局勢，以牟取暴利。

◆美國拱火俄烏衝突、濫用經濟制裁是加劇全球糧食短缺的「元兇」。

俄烏衝突曠日持久是美西方不斷拱火的直接結果。目前美國對烏克蘭軍事及武器援助已增至536億美元，超過2021年俄烏兩國軍費總和的70%。戰爭拖得越久、戰場鋪得越大，全球糧食生產和供應受到的影響就越大，糧食危機就會愈演愈烈。

面對全球糧食危機，美國等主要產糧國反而捂緊「糧袋子」。美國農業部在2022年5月的供需報告中預測，2021至2022年度美國小麥出口量比上一年度減少18.9%。根據國際食品政策研究所（IFPRI）研究結果，俄烏衝突爆發後，全球受限食品貿易份額大大上升，目前受限比例已上漲至17%。

美國糧食安全倡議虛多實少，反而導致全球糧食安全治理「碎片化」。俄羅斯是世界主要口糧出口國和最大化肥出口國。自美西方對俄制裁以來，全球各類化肥價格指數漲幅達30％以上，嚴重影響農業生產。2021至2022年俄羅斯小麥出口量佔全球出口總量16％，大麥出口量佔全球出口總量12.9％。聯合國糧農組織數據顯示，自美國發起對俄羅斯的制裁以來，2022年5月全球食品價格指數比2月上升14％。

◆美國食物浪費問題嚴重，使全球糧食短缺現象雪上加霜。

一是浪費數量驚人。根據美國環境保護署數據，美國每年30%-40％食物被浪費，38％穀物被浪費。2018年美食物浪費總量達1.03億噸，價值1610億美元。2020年美人均食品浪費達59公斤。

二是分配不均衡。2020年美國約有3800萬人口處於食物不安全狀態，主要是非裔、拉丁美裔和美土著群體。根據《國家地理雜誌》，美國政府出台補充營養援助計劃（SNAP），但超過三分之一的最低收入家庭無法享受，補貼力度也沒有達到許多美國高生活成本地區的家庭健康、充足飲食的標準。

三是次生問題突出。美國每年因食物生產過剩造成驚人的資源浪費和環境負擔，包括1.4億畝耕地、22萬億升水、3.5億公斤農藥、635萬噸化肥。

◆中國對世界糧食安全作出重大貢獻。中國用不足全球9％的土地實現了約佔世界四分之一的糧食產量，養活了世界五分之一的人口。同時，中國提出全球發展倡議，把糧食安全作為八大重點合作領域之一，將在全球範圍內動員各方力量，推動優勢互補，為實現包括糧食安全在內的所有可持續發展目標匯聚最大合力。該倡議已得到全球100多個國家和聯合國等國際組織積極響應。

◆中國人民珍惜糧食，一向奉行勤儉節約的傳統美德。習近平主席高度重視糧食安全，提倡「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多次強調要制止餐飲浪費行為。自2013年全國開展「光盤行動」以來，「舌尖上的浪費」明顯好轉。根據《自然》雜誌數據，目前中國餐飲機構倒掉食物數量減少40％。2021年，中國舉辦了國際糧食減損大會，得到包括20國集團成員在內的國際社會的積極響應。

◆中國是聯合國糧農組織南南合作的重要戰略夥伴。近年來，中國累計向糧農組織南南合作基金捐款1.3億美元。中國已向40多個國家和地區派出1100多名農業專家和技術人員，培養近10萬名農戶。中國是聯合國糧農組織南南合作框架下資金援助最多、派出專家最多、開展項目最多的發展中國家。

◆中國為解決全球糧食緊缺問題提供中國方案。中國雜交水稻已在亞洲、非洲、美洲數十個國家和地區推廣種植，年種植面積達800萬公頃，使世界糧食總量增加1.5億噸，可以多養活4-5億人。「中國雜交水稻之父」袁隆平等中國研究人員先後赴印度、巴基斯坦、越南、緬甸、孟加拉國等國提供建議和諮詢，並通過國際培訓班為80多個發展中國家培訓超過1.4萬名雜交水稻專業技術人才。

謬誤21：中國完善了大規模監控，並向80多個國家輸出相關技術。

事實真相：美國是全球最大「黑客帝國」。

◆使用視頻監控和大數據技術，是中國政府完善社會治理的重要舉措，也是當今世界各國的普遍做法，合理合法，無可厚非。利用視頻監控系統製成的「天網系統」有效消除了治安隱患，有效保證了中國刑事案件的偵破率。在信息化社會治安防控體系建設下，2021年全國群眾安全感達到98.6%，中國已經成為世界上公認的最安全的國家之一。美國蓋洛普諮詢公司全球安全國家排名顯示，中國位列第三，而美國位居第三十六位。

◆據統計，2018年美國大約安裝有7000萬台攝像頭，大約4.6人/台。美方指責中方大規模監控完全是雙重標準。

◆長期以來，美國違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密、監控和攻擊。2013年6月，英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》先後報道，美國國家安全局自2007年起開始實施秘密電子監聽計劃——稜鏡計劃，監聽對象甚至包括美國盟友。德國《明鏡》周刊報道，美國情報機構針對德國總理進行了長達近10年的監聽活動。

◆2020年，愛爾蘭數據保護委員會要求臉書公司停止將歐盟用戶數據傳輸到美國。此前歐洲法院裁定，歐盟和美國之間的數據傳輸標準沒有充分保護歐盟公民的私隱，歐盟公民缺乏應對美國政府監視的有效途徑。媒體報道稱，美國國家安全局等機構可以在歐盟公民完全不知情的情況下要求臉書和谷歌等互聯網公司交出歐盟公民的數據。

◆2020年12月，法國國家信息與自由委員會表示，谷歌公司和亞馬遜公司的法國網站事先未經訪問者允許，就將他們瀏覽網頁時存儲的數據保存下來，且未說明其用途，違反法國有關規定。

◆2021年，丹麥國家廣播公司（DR）報道稱，2012年至2014年間，美國國家安全局利用丹麥的信息電纜，對瑞典、挪威、法國和德國的高級官員進行監聽（監視），其中包括德國前總理默克爾等多名政要。美方顯然在不再監聽默克爾的承諾上食言了。

◆美國濫用自身互聯網和通信技術領先優勢，是名副其實的黑客帝國、竊聽帝國、竊密帝國。從「稜鏡門」「怒角計劃」「星風計劃」，再到「電幕行動」「蜂巢」平台和量子攻擊系統，美通過數字監控侵犯本國公民的通信和言論自由，並在全球範圍大搞網絡攻擊、竊聽竊密。斯諾登曝光的美國「特等艙」項目顯示，美國在其近100個駐外使領館內暗自安裝監聽設備，對駐在國進行竊密。

◆2020年，中國網絡安全企業360公司發布APT-C-39報告，曝光美國中央情報局的網絡攻擊組織APT-C-39曾對中國航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等關鍵領域進行了長達11年的網絡滲透攻擊。上述攻擊嚴重損害中國的國家安全、經濟安全、關鍵基礎設施安全和廣大民眾的個人信息安全。

2022年，根據360公司發布的《網絡戰序幕：美國國家安全局（APT-C-40）對全球發起長達十餘年無差別攻擊》報告，美國國家安全局利用網絡武器對中國、英國、德國、法國、波蘭、日本、印度、韓國、阿聯酋、南非、巴西等全球47個國家及地區403個目標開展網絡攻擊。

2022年4月19日，中國國家計算機病毒應急處理中心就美國政府對各國開展網絡攻擊發出預警並發布相關報告，曝光了美國政府專用的「輕量化」網絡武器，以及在全球範圍部署網絡攻擊平台，並在法國、德國、加拿大、土耳其、馬來西亞等國設置多層跳板伺服器和 VPN 通道。