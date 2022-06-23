阿富汗6.1級地震　塔利班領袖罕有呼籲國際社會援助

阿富汗東部霍斯特省（Khost）山區6月22日發生黎克特制6.1級強烈地震，導致最少1000人喪生、傷者數目達1500人以上，是當地近二十年最嚴重的地震。執政的塔利班（Taliban）呼籲國際社會伸出援手，多個聯合國組織都表示，當局容許他們到現場協助。



英國廣播公司（BBC）及美聯社報道，甚少露面的塔利班領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzadah）表示，希望國際社會及人道組織可以不辭勞苦地為受影響的阿富汗民眾提供協助。

塔利班外交部發言人巴爾希（Abdul Qahar Balkhi）則稱，阿富汗政府仍然被制裁，因此難以經濟援助災民，不過國際救援組織正協助當地，鄰近及區內國家，以及世界各地都提出援助，當局對此表達無任歡迎和感謝。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）指，塔利班目前未有正式要求聯合國安排國際搜救隊或從鄰國調派設備，但多個聯合國機構官員都指出，塔利班沒有阻撓他們到現場。

阿拉克巴羅夫提到，震央附近地區有最少2000間平均住有7至8人的房屋受到破壞，而且地震在山區發生，現時難以掌握實際傷亡和損毀情況。另外前往災區的道路日前曾發生山泥傾瀉，再加上今次地震，可能嚴重受損，令救援工作雪上加霜。

阿富汗位處於板塊活動頻密地區，當地不時發生地震，聯合國的資料顯示，阿富汗在過去十年有超過7000人死於地震，平均每年有560喪生。而在今年1月，當地西部連續發生地震，造成超過20名死者，數以百計房屋受破壞。