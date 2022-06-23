傳媒大亨梅鐸傳第4度離婚　與演員兼超模妻子緣盡

美媒6月22日引述2名知情人士稱，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）正與美國演員兼前超級名模霍爾（Jerry Hall）離婚。



根據《紐約時報》，現年91歲的梅鐸第4次離婚不太可能改變他持股企業的所有權結構。根據福布斯（Forbes）估計，梅鐸身家為約176億美元。

梅鐸2016年3月與霍爾結婚，展開他的第4段婚姻。但他與現年65歲的霍爾經歷6年婚姻生活後，仍宣告離婚收場。兩人沒有生子。

圖為梅鐸與霍爾2016年在英國倫敦出席活動。（Getty）

霍爾是英國「滾石樂隊」（The Rolling Stones）主唱米積加（Mick Jagger）前女友，兩人有4名小孩。他們1990年在印尼峇里島（Bali）舉行婚禮，不過霍爾1999年提出離婚時，英國法院裁定，根據英國抑或印尼法律，兩人婚姻無效。

梅鐸先前3任妻子分別是澳洲籍布克（Patricia Booker）、記者托芙（Anna Torv）以及華裔鄧文迪（Wendi Deng）。

他與布克結婚，婚姻維持11年（1956至1967年），育有1女，與托芙婚姻維持約32年（1968至1999年），育有2子1女。

梅鐸1997年在香港出席公司聚會時認識第3任妻子鄧文迪，當時鄧文迪是新聞集團（News Corp）旗下電視台的實習生，比梅鐸小30多歲。兩人婚姻維持14年（1999年至2014年），育有2女。