歐盟峰會︱烏克蘭及摩爾多瓦獲候選成員國資格

撰文：張子傑
出版：更新：

歐盟6月23日在比利時布魯塞爾舉行峰會，與會國領袖同意向烏克蘭及鄰國摩爾多瓦批出候選成員國資格。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在Twitter公布有關消息，形容是歷史時刻。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示，今次決定加強整個歐盟，以及烏克蘭、摩爾多瓦及格魯吉亞應對俄羅斯帝國主義的能力。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，基輔方面隨即申請加入歐盟，歐盟委員會在6月17日正式建議向烏克蘭給予歐盟成員候選國地位，並交予27個成員國審議。烏克蘭駐歐盟大使琴佐夫（Vsevolod Chentsov）認為，歐盟領袖的決定向俄羅斯傳達訊息，烏克蘭等前蘇聯國家不會屬於俄羅斯的影響範圍內。

歐盟候選成員國的正式入歐之路可能需時數年甚至數十年，而且必須符合連串經濟和政治條件，包括承諾奉行法治和其他民主原則。烏克蘭要成為正式歐盟國家，就必須打擊政府貪污問題，以及推行多項改革等。

除了烏克蘭和摩爾多瓦，阿爾巴尼亞、北馬其頓、黑山（Montenegro）、塞爾維亞及土耳其都是歐盟候選成員國，其中土耳其早在1999年已經獲得候選國資格。

歐盟峰會今召開　美媒：歐盟同意讓烏克蘭成為候選成員國被問本月歐洲之行期間會否訪烏克蘭　拜登︰不太可能為何約翰遜「比德法意積極、比美國賣力」支持烏克蘭對抗普京？
烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
歐盟
你可能感興趣