歐盟峰會︱烏克蘭及摩爾多瓦獲候選成員國資格

歐盟6月23日在比利時布魯塞爾舉行峰會，與會國領袖同意向烏克蘭及鄰國摩爾多瓦批出候選成員國資格。



歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在Twitter公布有關消息，形容是歷史時刻。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示，今次決定加強整個歐盟，以及烏克蘭、摩爾多瓦及格魯吉亞應對俄羅斯帝國主義的能力。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，基輔方面隨即申請加入歐盟，歐盟委員會在6月17日正式建議向烏克蘭給予歐盟成員候選國地位，並交予27個成員國審議。烏克蘭駐歐盟大使琴佐夫（Vsevolod Chentsov）認為，歐盟領袖的決定向俄羅斯傳達訊息，烏克蘭等前蘇聯國家不會屬於俄羅斯的影響範圍內。

歐盟候選成員國的正式入歐之路可能需時數年甚至數十年，而且必須符合連串經濟和政治條件，包括承諾奉行法治和其他民主原則。烏克蘭要成為正式歐盟國家，就必須打擊政府貪污問題，以及推行多項改革等。

除了烏克蘭和摩爾多瓦，阿爾巴尼亞、北馬其頓、黑山（Montenegro）、塞爾維亞及土耳其都是歐盟候選成員國，其中土耳其早在1999年已經獲得候選國資格。