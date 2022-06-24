美國最高法院推翻昔日保障墮胎權裁決　美媒：半數州份或全禁墮胎

美國最高法院6月24日宣布，大法官以6對3比數推翻1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，據美媒《紐約時報》指，美國半數州份或將全面禁止墮胎。



根據最高法院1973年的羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）和1992年的計劃生育聯盟訴凱西案（Planned Parenthood v. Casey）裁決，各州可監管墮胎，但不能立法限制孕期未達約24週的婦女墮胎。如今美國最高法院決定推翻1973年的裁決，意味各州將能自行決定是否容許墮胎。

墮胎權爭議：美國最高法院2022年6月24日作出宣判，有反對墮胎權的民眾在法院外開香檳慶祝（AP）

目前美國最高法院由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成，其中一位保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在意見書寫道「羅伊從一開始就大錯特錯」，又指「它的推理異常薄弱，這決定產生破壞式後果。羅伊和凱西遠遠未有帶來對墮胎問題的全國式和解，而是令辯論激化並加深分歧。」

《紐約時報》指，最高法院的決定撤銷了墮胎的憲法權利，半數州份或將全面禁止墮胎。另一美媒CNBC則指，預計近半數州份將禁止墮胎或施予嚴格限制。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，目前有至少有21個州份已制定法律或憲法修正案，以嘗試盡快禁止墮胎。另有4個州份可能會在沒有聯邦保護權利的情況下盡快禁止墮胎。

墮胎權爭議：美國最高法院2022年6月24日作出宣判，消息曝光後，支持及反對墮胎的民眾在法院外分別示威（AP）

美媒之前在5月2日已曾引述外泄文件報道，美國最高法院內多數大法官準備推翻羅伊訴韋德案維護的女性墮胎權，美國總統拜登（Joe Biden）當時發聲明回應指，讓女性有權選擇是基本的，他同時警告假如保障墮胎權裁決被推翻，其他權利亦可能成為下一個目標。