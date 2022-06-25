美國最高法院推翻墮胎權裁決　西岸三州份宣布保障生育權

美國最高法院大法官6月24日推翻1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，引起當地極大迴響，多個州份即時禁止墮胎，西岸三個由民主黨執政的州份則宣布保障民眾的生育權。



加州州長紐森（Gavin Newsom）、俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）、華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）發表聯合聲明，承諾合作捍衛當地的生育保健服務，並阻止州內司法及執法部門與其他地區相關部門聯手調查和拘捕當地接受或進行墮胎的人士。

該三個州份預計當地的墮胎人數上升，部分可能來自其他禁止墮胎的州份。英斯利指出，全國超過一半人口現在缺乏安全的醫學墮胎方式，他強調華盛頓州堅持保障到當地墮胎民眾的權益。布朗則強調，俄勒岡州的醫療部門對所有人士來者不拒。

至於加州就一早準備應對出現今次判決的可能，紐森曾於去年9月宣布當地為自由生育州份，並成立墮胎權益組織，審視州內的墮胎法，以及研究如何加強措施等。

另方面，亞拉巴馬、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密蘇里、俄克拉荷馬、南達科他、猶他及威斯康辛州同日宣布即時禁止墮胎，其他州份則可能在三十天內正式禁止，或是交由立法部門決定下一步行動。