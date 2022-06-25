美國墮胎權裁決引爆兩派情緒　民眾上街「有喊有笑」折射社會撕裂

美國最高法院大法官6月24日以6對3比數推翻1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，引發爭議。全美多地都有抗議活動在組織與計劃中。



裁決出爐後，美國有線新聞網絡（CNN）稱一些激進團體開始組織當天晚上的抗議活動。CNN稱至少有70場抗議活動已計劃好了，亞特蘭大、三藩市、波士頓、洛杉磯、紐約和侯斯頓等城市將舉行或已有示威進行。

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報道稱，美國最高法院外的抗議活動迄今為止是和平進行的。

CNN現場報道記者稱，美國國會警察或任何其他部門干預示威人群，暫時也沒有人被捕。但她稱，執法部門仍擔心有暴力極端分子可能把這些場合視為發動暴力的機會。

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美國最高法院推翻賦予女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，各州將可自行訂定法規限制墮胎。

由保守派法官主導的最高法院以5票對4票推翻當年判決，稱憲法無具體提及墮胎權，認為當年裁決是大錯特錯，論述非常薄弱，且造成破壞性後果。

「羅訴韋德案」裁決曾在1973年實現了美國墮胎合法化。最高法院的這項最新裁決將賦予各州制定墮胎法的權力，預計幾乎一半的州將宣布墮胎為非法或嚴格限制墮胎。

美國墮胎權：圖為2022年6月24日，美國總統拜登在最高法院推翻「羅訴韋德案」的判決後，在白宮公開回應。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）在最高法院頒下判詞後不久發表全國講話，指最高法院推翻羅伊訴韋德案是犯下重大錯誤，故意奪走對不少美國民眾十分基本的憲法權利，認為這是法院及整個國家悲慘的一天。

他稱這次判決導致憲法的保障失效後，全國婦女的健康及生命面對風險，令國家倒退150年。拜登稱會運用一切權力，保障受裁決影響的州份婦女的權益，包括她們到其他合法的州份墮胎及獲得相關藥物的權利等。