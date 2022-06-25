墮胎權｜美國保守派大法官預告將掀推翻之浪　避孕也將可能犯法

美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，說明墮胎權不受憲法保護。這讓很多人不禁想道，接下來最高法院還會推翻甚麼，會讓LGBTQ犯法嗎？讓非自然法性行為犯法嗎？甚至連避孕也要犯法？



最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas），在他的判決書上有這樣寫道：「在未來的案件中，我們應該重新考慮本法院所的程序先例，包括格里斯沃爾德案、勞倫斯案及奧貝格費爾案。」

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圖為6月24日，密歇根州大急流城。有支持墮胎權的人在街上示威。（AP）

格里斯沃爾德案、勞倫斯案及奧貝格費爾案分別代表的，是避孕與流產的法案、同性性行為法案及同性婚姻法案。最高法院過去分別裁定這數宗案件的合法性，讓避孕及LGBTQ享有在美國的憲法保障，若最高法院未來推翻這些案件，將會反轉美國今天的人權進程。

而這是可能發生的，托馬斯的判決書正預告着這樣的趨勢。羅訴韋德案被推翻標誌著保守派大法官，恃着人數眾多在解釋憲法權力上擴張的開始，而不是結束。

民主黨國會進步黨團（Congressional Progressive Caucus）領袖賈雅帕爾（Pramila Jayapal）表示，最高法院和國會中的共和黨人不會就此止步，並警告着這可能會帶來數百萬美國人的「巨大危機」。

圖為6月24日，明尼蘇達市街上有大批市民上街，反對最高法院的判決。（AP）

最高法院認受性50年來最低

喬治華盛頓大學法學院教授伯曼（Paul Schiff Berman）指出，判決可能會削弱公眾對最高法院的信任，而這種信任在近年來已經被削弱。根據6月進行的蓋洛普民意調查中，只有25%的美國成年人表示他們對最高法院的判決感到充分或較大的安心，這是同類調查50年來最低。

「我認為這情況反映了一個事實，最高法院的朝向激進保守的方向發展，但整個美國人民在這個些問題上顯得更進步。」

對因羅訴韋德案被推翻而感到沮喪的美國人來說，他們在不久的將來幾乎沒有翻身的可能。大法官被任命為終身制，前總統特朗普（Donald Trump）任期安插了三位保守派法官，戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴雷特（Amy Coney Barrett）都在60歲以下。

相反，民主黨立法者正在尋找以立法方式，保護相關的制度。在羅訴韋德案的裁決後，爭端將愈來愈激烈。這亦可預期最高法院的判決，在政治上帶來深遠的影響。