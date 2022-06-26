約翰遜：有信心可以完成第二屆任期　希望執政至2030年代

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前陷入派對門事件，導致保守黨在選舉失利，但他6月25日強調，有信心可以執政至最少2028年。



英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜在盧旺達（Rwanda）參加英聯邦政府首腦會議（Commonwealth Heads of Government Meeting），被問到會否在2028或29年完成第二屆首相任期時，稱目前積極考慮三度執政，希望留任在2030年代中期。

首相府其後澄請約翰遜的言論是開玩笑，但他強調有意領導保守黨出戰下屆大選，稱希望推動減低全國的不公情況，形容剛開始進行一個巨大計劃，改變政府、憲法、司法制度、邊境管理及經濟，同時亦發起團結及提升國家的鴻圖大計。

約翰遜指出，提升國家是一個龐大而並非輕易達到的任務，民眾會批評它沒成效或得益，重申這是需要一段時間才有效果，他亦希望可以一直推動實現。

派對門醜聞再加上日前在兩個選區補選落敗，保守黨內有不少聲音要求約翰遜下台，他表示關於自己領導能力的問題已解決，惟黨友布里格登（Andrew Bridgen）同日證實，要求黨內更改規定，令約翰遜在一年內再度面對不信任動議。