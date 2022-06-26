墮胎權再無保障應否挺而走險？　不惜跨州墮胎也或面臨起訴

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決，意味讓各州份自行決定是否禁止婦女墮胎，美國半數州份或將全面禁止墮胎。此舉勢掀起國內婦女跨越州界尋求墮胎服務潮。惟女性前往其他州份進行墮胎會否面臨起訴？



《紐約時報》6月24日報道，雖然在目前的墮胎禁令中，沒有關於起訴跨越州界尋求墮胎婦女的法例，但德雷克塞爾大學（Drexel University）法學教授科恩（David Cohen）表示，未來各州或會嘗試起訴這些婦女，「無法保證一個進取的檢察官或會試圖盡可能地擴大法律涵蓋的範圍。」

對於美國最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）建議前往鄰州接受墮胎的婦女，將受到憲法規定的州際旅行權利的保護，科恩認為幫助婦女在鄰州尋求墮胎服務的人也可能面臨被起訴的風險。

科恩說，「目前還很難說，但我認為（檢察官）很可能會向那些協助婦女墮胎的人追究責任。（例如）接載她們的司機，為她們看病的醫生。」

德克薩斯州和俄克拉何馬州最近都通過墮胎禁令，允許普通公民起訴進行墮胎或幫助他人墮胎的人。

不過，許多組織仍在鼓勵無法在本州尋求墮胎的患者跨州接受墮胎服務，其中包括少數承諾為需要墮胎的員工支付旅費的公司。包括Meta、迪士尼（Disney）、Netflix在內的多間美企已宣布，倘員工需跨州獲取墮胎服務，它們將提供旅費。