G7峰會領袖齊聚德國之際　烏克蘭基輔遭多枚導彈襲擊

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）北頓涅茨克市（Sievierodonetsk）市長斯特魯克（Oleksandr Stryuk）承認俄軍完全控制這座城市之際，基輔市遭6月26日上午遭俄軍發射導彈襲擊。



根據美聯社，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱，至少2幢民居遭擊中。他證實爆炸地點為舍夫琴科區（Shevchenko）。烏克蘭國會議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）則指：「根據初步數據，（俄軍）向基輔地區和基輔發射14枚導彈。」

法媒指，基輔拉響防空警報30分鐘後，當地傳出最少4次爆炸聲響。央視報道，基輔在26日上午10時40分左右拉響當天第2次防空警報。

斯特魯克25日表示，俄軍已完全控制市內，意味頓巴斯（Donbas）大部分地區落入俄羅斯手中。

G7峰會26日至28日於德國南部巴伐利亞的埃茂宮（Schloss Elmau）舉行。北約峰會29日至30日於西班牙馬德里舉行，除了30成員國，日本、韓國、新西蘭及澳洲等太平洋國家領袖亦受邀出席。

G7成員國之一的日本，首相岸田文雄應邀出席北約峰會，而日本正值準備在7月10日舉行參議院選舉，首相在競選期間進行外訪，情況頗罕見。

兩場峰會的兩項重要目標分別是團結一眾國家，對於烏克蘭表示支持，二是對於土耳其反對瑞典及芬蘭加入北約，盡力掃除有關障礙。