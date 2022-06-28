傳迪士尼邀Johnny Depp再拍《加勒比海盜》　Amber Heard被揭扮窮

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）在誹謗官司結束後，走上不同的人生道路：前者被看好風光回歸幕前，近期更傳出迪士尼砸大錢要邀他重回《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列；後者被拍到在名牌折扣連鎖賣場購物，卻被揭發是公關團隊自導自演，蓄意要營造她「生活簡樸」、「親民」的形象。



幾年前尊尼特普與安芭赫德鬧離婚時被安芭在報上投書暗指是「家暴男」，迪士尼馬上取消原訂要再拍攝的《加勒比海盜》續集影片的計畫，甚至開始在規劃沒有他所扮演的傑克船長的新系列，結果尊尼這次在誹謗官司上大大扳回一城，人氣重新衝上高峰，迪士尼也被各方推測準備風光迎回尊尼。

點擊放大重溫《加勒比海盜》系列的經典角色及場景▼▼▼

+ 27

澳洲娛樂網站引述不具名消息來源表示，迪士尼將砸3億100萬美元（折合約24億港元）請尊尼再演《加勒比海盜》新續集電影，以及相關的Disney+影集，尊尼本來就對再扮傑克船長意願頗高，加上有那麼豐厚的酬勞，點頭的機率極大。

編按：美媒《Fox News Digital》引述消息人士稱，尊尼特普發言人已否認上述消息，指尊尼未有與迪士尼傾談有關拍攝《加勒比海盜》新續集電影。

反而在誹謗官司中慘敗的安芭，已透過律師哭窮，近來不只去名牌折扣連鎖賣場被拍到，也被拍到去大賣場裏的生鮮部門買魚，過着意外親民的生活。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

但歐美娛樂媒體報道，這是她的公關團隊巧心安排，為了讓外界相信她已經放棄過往的奢華日子，和大多數民眾的日常作息沒太大差別，拉近彼此之間的距離，也使大眾更能相信她真的手頭拮据、無法付出超過千萬美元的賠償金。

她所逛的TJ Maxx不乏名牌過季品、以折扣價售出，是精打細算的平民百姓最愛尋寶的連鎖賣場之一，可是生活優渥的富商名人不會去逛這種地方，怕被認為紆尊降貴、有失格調。可是歐美媒體報道，安芭現在離破產、失意還早得很，沒有真的慘到只能在TJ Maxx滿足血拚欲，那純粹是演給外人看，她絕對比現在表現出來的還要有錢。

延伸閱讀：

老婆轟騙吃騙住還被岳母砍一刀 林立洋心累爆婚姻危機

海外連線／漢斯沃自認「派對索爾」 讚娜塔莉操肌超猛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】