疫情｜輝瑞口服藥吃完復陽病程變嚴重　福奇親自要求調查研究

美國白宮醫療顧問福奇（Anthony Fauci），在治療新冠肺炎期間服用輝瑞口服藥「Paxlovid」後一度出現檢測「復陽」情況，而且往後症狀更為嚴重。福奇目前已痊癒，他表示應該檢視口服藥服用的建議療程是否足夠。



福奇在6月中的時候感染了新冠肺炎，症狀十分輕微，但考慮到他81歲的年紀，他決定服用輝瑞口服藥「Paxlovid」5天，一個完整的吃藥流程。第5天起福奇的檢測程陰性，似乎已經痊癒。

不過在往後連續3天陰性後，到4天檢測出現「復陽」，而且症狀較第一次陽性時強烈。結果福奇要再吃一次Paxlovid療程，才真正的痊癒，至今症狀已基本消失。過去也有部分病人在服用Paxlovid後，出現這所謂的「反彈」現象，不過個案很少。

圖為5月11日，白宮醫療顧問福奇出席美國眾議院一個聽證會。（AP）

美國疾病管制與預防中心（CDC）5月曾發表報告，說明病程出現反彈的現象。福奇表示，期望未來會有針對Paxlovid的研究，檢視是否應延長療程以防止病程反彈。

抗病毒藥物與抗生素一樣，有規定的療程功效。病毒被藥物控制一定程度後，病程可以緩解，但病毒若未完全被免疫系統清除，還是有機會反撲，這意味需要延長療程。

福奇表示雖然他的病程出現反彈，但肯定Paxlovid成功防止他陷入重症住院，僅出現低燒及不適症狀。福奇強調他以自己老邁的身體證明，新冠藥物的有效性。