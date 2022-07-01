7月1日回歸25周年｜中國：堅決反對個別國家對一國兩制說三道四

中國外交部發言人趙立堅7月1日回應包括美國和英國在內西方國家趁香港回歸25周年發表聲明或談話時稱，這些國家動輒把民主、人權掛在嘴邊，卻對自身存在的嚴重問題和斑斑劣跡視而不見。



根據澎湃新聞，趙立堅1日主持例行記者會時表示，他們沒有資格對一個繁榮穩定和團結奮進的香港說三道四，任何對一國兩制成功實踐的抹黑都是徒勞，任何對中國內政的插手干預都不可能得逞。

趙立堅還說，任何外部勢力都阻擋不了一國兩制行穩致遠、香港保持繁榮穩定的前進步伐。

中國外交：中國外交部發言人趙立堅6月30日主持例行記者會。（中國外交部）

他強調，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂承諾，英方一再拿《中英聯合聲明》說事，只會再次暴露他們陰暗、過時的殖民主義心態和打著人權旗號抹黑香港形象的險惡意圖。

趙立堅指，英方應正視香港已回歸祖國25年的現實，客觀公正看待香港發展，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。

趙立堅還表示，今天是香港回歸祖國25週年慶典日，國家主席習近平主席赴香港出席香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察香港特別行政區，習近平的重要講話為香港發展布好藍圖，為一國兩制行穩致遠指明方向。